Silvio Santos: “Gostaria que minhas filhas se casassem virgens”; Leia entrevista exclusiva

Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão

Umas das figuras mais queridas dos brasileiros, o apresentador Silvio Santos comandava os domingos na TV com seus programas de auditório, onde as palavras de ordem eram sua alegria e a intimidade com o público.

Ao escolher alguém do auditório, com seu clássico “ Ma, oê!...Ma,vem aqui! ”, invariavelmente convidava a família do escolhido a participar do show, em extensão convidava todas as famílias que o assistiam pela televisão. Perguntava o nome, de onde era, se era casada (o), nome do marido ou da esposa; quantos filhos ou “quem está te assistindo em casa?”. Terminava mandando um beijo para os familiares.

No ar, Silvio Santos sempre tratava de temas relacionados à família. Falava sobre a esposa Íris, seu segundo casamento, e também sobre suas 6 filhas: Cíntia,do primeiro casamento; Silvia, adotada por ele e a primeira esposa e Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, da união com Íris.

Estadão - 18 de outubro de 1987

Entrevista exclusiva de Silvio Santos publicada no Estadão em 18 de outubro de 1987. Foto: Acervo Estadão

PUBLICIDADE Em entrevista exclusiva ao Estadão em 1987, uma das raras concedidas pelo apresentador, Silvio Santos abriu as portas da sua casa, falou sobre seus pais, sua criação, o casamento com Íris, os desafios de educar suas filhas em uma época com uma mentalidade diferente da com que cresceu.

A entrevista revela um lado do ícone da televisão desconhecido até mesmo para seus mais fiéis telespectadores. Confira trechos da entrevista de Luiz Fernando Emediato e Marcos Wilson ao Caderno 2.

Estadão - Caderno 2 - 18 de outubro de 1987

Publicidade

Entrevista exclusiva de Silvio Santos publicada no Estadão em 18 de outubro de 1987. Foto: Acervo Estadão

Os pais de Senior

Minha mãe sim, era brava. Era fogo. Com ela era no tapa....Ah, eu apanhei. Minha mãe era fogo! Silvio Santos em 1987

Caderno 2 - Onde você nasceu, e quando?

Sílvio Santos — No Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1930. Tenho 56 anos. Meu pai veio da Grécia, era o chefe dos jornaleiros lá em Atenas. Pegou o navio e foi para Marselha, mas foi expulso da Europa porque vendia amendoim, pistache, nos bares. Era proibido, então veio para o Brasil.

Ele vendia amendoim aqui também?

Não. Ele falava uma porção de idiomas e foi trabalhar no cais do porto. Era camelô, vendia coisas para os tripulantes. Depois ele abriu uma lojinha na praça Mauá. Eu tinha 14 anos quando ele perdeu a loja.

Sua mãe é brasileira?

Não. Mau pai era grego de Salônica. Minha mãe é turca, de Smirna. Ainda é viva. Eles se conheceram no Rio. Meu pai se chamava Alberto. Minha mãe se chama Rebeca.

Grego e se chamava Alberto?

Publicidade

Alberto Abravanel. O meu nome é Senor pelo seguinte... Em mil quinhentos e quarenta e pouco havia na corte dos reis católicos de Espanha, Isabel e Fernando, um certo Dom Isaac Abravanel, que tinha sido ministro das Finanças de Portugal. Salvou Portugal da bancarrota e aí os reis de Espanha o chamaram. Mas teve de sair de lá, com a Inquisição. Os reis chamaram-no e disseram que garantiriam a vida dele, mas não do povo judeu que vivia na Espanha. Dom Isaac Abravanel preferiu sair com o povo, e foram para Salônica. Viróu teólogo, escritor, mas depois foi para Veneza e lá voltou a ser financista. Mais tarde foi de novo para Salônica. Meu pai — que descende de dom Isaac — chamava-se Alberto Dom Abravanel, e eu deveria me chamar Dom Abravanel. Mas disseram a ele que no Brasil não havia dom, mas senhor. Aí fiquei Senor.

O que aconteceu com a família Abravanel ao longo desses 400 anos para que empobrecesse e seu pai chegasse pobre ao Brasil?

Ah, não sei, essa história tem mais de 400 anos. Um dia, se eu reclamar o título na Espanha, eles devem me dar, mas vou fazer o que com o título? Não dá nem para entrar para o Corinthians ... Bom, meu pai perdeu a loja porque perdia todo o dinheiro no jogo. O que ganhava de dia ele perdia no cassino, à noite.

Você gostava dele?

Ah, era legal. Minha mãe sim, era brava. Era fogo. Com ela era no tapa.

Ela batia muito em você?

Ah, eu apanhei. Minha mãe era fogo!

Publicidade

Estadão - Caderno 2 - 18 de outubro de 1987

Entrevista exclusiva de Silvio Santos publicada no Estadão em 18 de outubro de 1987. Foto: Acervo Estadão

Pai de menina

Gostaria que minhas filhas se casassem virgens, e a Íris acha que não. Sou machista. Sílvio Santos em entrevista ao Estadão

Você é autoritário?

Sou.

Bate nas filhas? (Tem seis)

Bater não bato, mas se precisar eu bato.

Suas filhas gostam de você?

Gostam, mas gostam mais da mãe, que faz tudo o que elas querem.

Publicidade

Você é multo moralista em casa?

A Íris, minha mulher, me chama de moralista. Ela é menos do que eu. Gostaria que minhas filhas se casassem virgens, e a Íris acha que não. Sou machista.

O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/187. Foto: Ed Viggiami/Estadão

Drogas

E as drogas?

Nunca me meti nisso não, não sei. Nunca conheço quem usa. Minha ex-mulher tomava pílulas, drogas nunca vi.

O que você faria se descobrisse que uma filha sua droga?

Já conversamos sobre isto, a Íris e eu. Achei que devia trancar num quarto, por um vigia, não deixar ninguém entrar. Agora mudei de ideia; tem de deixar fazer que bem entender.

Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão

Ciúmes

Você tem ciúmes da Íris?

Publicidade

Lógico!

E na televisão, aquelas artistas, mulheres bonitas?

Aquilo é palhaçada.

Você teve muitas mulheres nessa sua vida de aventuras?

Ah, tive sim... Todas que quis. Eu era imaturo.

Ao lado da esposa, Íris Abravanel, São Paulo. SP, 10/11/1989. Foto: Edu Garcia/Estadão

Responsabilidade

Um dia cheguei aqui em casa e tinha um casal esperando na porta. “Senhor Sílvio, o meu filho morreu...” Mas morreu de quê? “Eu tinha o Ciam e ele morreu” Sílvio Santos em entrevista ao Estadão

E o caso do Ciam, da assistência de saúde, que foi denunciado por negligência médica?

Pensei que ia ser um negócio bacana, para o povo, eu queria me realizar dando ao povo médico, hospital, saúde. Eu me empolguei. Quase não falava mais do Baú na televisão, só do Ciam. Vendia 2.500 planos, fiz vender 45.000 por mês. Um dia cheguei aqui em casa e tinha um casal esperando na porta. “Senhor Sílvio, o meu filho morreu...” Mas morreu de quê? “Eu tinha o Ciam e ele morreu”. O senhor sabe, eu não tenho culpa, eu não sou médico. “Não, eu sei, mas o meu filho morreu...”

Publicidade

Fiquei sem saber o que falar. Aí fiquei pensando: quando o cara vem reclamar que recebeu uma panela furada, eu ligo para o João Pedro e devolvo a panela. Quando vieram reclamar que o cara vendeu títulos de capitalização e mentiu, dizendo que o comprador ia ganhar uma casa, eu mando devolver o dinheiro. Mas como vou fazer quando vieram na minha casa reclamar uma vida humana? Eu não posso devolver o filho. Aí eu disse: “Vou parar com isso”.

Comecei a ver que a Medicina não era o que eu pensava. Que os médicos não são aquilo que eu pensava. Que os laboratórios não são o que eu pensava. E então falei panela furada eu troco, brinquedo quebrado eu troco, vendedor tapeia freguês e eu mando pagar, mas quando vêm reclamar que o filho morreu, não tenho o que falar.

E o que você vai fazer com o Ciam?

Está atendendo os clientes, deve ter mil ou mil e duzentos, mas não sei quantos sei nem quero saber mais. Estão vendendo uns 400 planos por mês e não faço mais propaganda, não estimulo, não facilito, não faço nada e estou louco para alguém me comprar o Ciam porque não é o mais o meu negócio.

Você acha que não pode ter controle sobre isso?

Essa é a minha dificuldade: Se amanhã o Saad (da Bandeirantes) ou o Marinho (da Globo) vai à falência, normal. É um jogo. Ir à falência faz parte do negócio. Mas eu não. Se eu for à falência, passo a ser ladão. Vou ter quatro milhões de pessoas me apontando como ladrão, vou ter de mudar de País, se quiser viver. Minha responsabilidade como empresário é muito maior que a responsabilidade de qualquer outro. São 15 mil pessoas que trabalham usando o meu nome, vendendo o meu nome. Eu assumo essa responsabilidade.

Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão

Silvio Santos [1930 - 2024] 1 / 72Silvio Santos [1930 - 2024] Sílvio Santos Silvio Santos em entrevista ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani Silvio Santos Silvio Santos, década de 1960. Foto: Acervo/Estadão Silvio Santos Silvio Santos conversa com participante no programa de auditório, São Paulo, SP, 06/4/1969. Foto: Acervo/Estadão Silvio Santos Silvio Santos canta no Festival de Músicas de Carnaval em seu programa de auditório, São Paulo, SP, 22/01/1969. Foto: Acervo/Estad Silvio Santos e Chacrinha Silvio Santos e Chacrinha no camarim do teatro da Globo, em São Paulo em foto de 1971. Campeões de audiência na década de 1970, os dois grandes comuni ... Foto: ARQUIVOMais Chacrinha e Silvio Santos Os apresentadores Chacrinha e Silvio Santos conversam no camarim do teatro da Globo, em São Paulo. SP. São Paulo. 31/10/1971. Foto: Acervo/Estad Silvio Santos e Chacrinha Silvio Santos e Chacrinha no camarim do teatro da Globo, em São Paulo. SP. São Paulo. 31/10/1971. Foto: ARQUIVO Silvio Santos Silvio Santos comandando seu programa de auditório, São Paulo, SP, década de 1970. Foto: Acervo/Estadão Jessica Lange e Silvio Santos A atriz americana Jessica Lange e o apresentador Silvio Santos, fazem campanha promocional do filme "King Kong", no Playcenter em São Paulo. São Paul ... Foto: OSWALDO JURNOMais Jessica Lange A atriz americana Jessica Lange e o apresentador Silvio Santos, fazem campanha promocional do filme "King Kong", no Playcenter em São Paulo. São Paul ... Foto: OSWALDO JURNOMais Silvio Santos Silvio Santos, durante gravação de seu programa de auditório na TV Globo em São Paulo, SP, 08/11/1971. Foto: SOLANO DE FREITAS Silvio Santos e José Sarney O empresário e apresentador Silvio Santos conversa com o então presidente da República, José Sarney, no escritório do SBT, em São Paulo, SP, 10/5/1985 ... Foto: Acervo/EstadãoMais Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos e Iris Abravanel O apresentador Silvio Santos e, sua esposa, Iris Abravanel , recebem em sua casa, o Estadão para entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15 ... Foto: Ed Viggiami/Estadão Mais Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos e Iris Abravanel O apresentador Silvio Santos e, sua esposa, Iris Abravanel , recebem em sua casa, o Estadão para entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15 ... Foto: Ed Viggiami/Estadão Mais Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos é fotografado, durante entrevista exclusiva ao Caderno 2. São Paulo, SP, 15/10/1987. Foto: Ed Viggiami/Estadão Silvio Santos Silvio Santos durante entrevista exclusiva ao Estadão em 1987. Foto: Ed Viggiani/Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 14/5/1988. Foto: Joveci C. de Freitas/Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 14/5/1988. Foto: Joveci C. de Freitas/Estadão Silvio Santos e Antonio Ermírio de Morais O apresentador Silvio Santos se encontra com o empresário Antonio Ermírio de Morais, São Paulo, SP, 02/6/1988. Foto: Epitácio Pessoa/Estad Silvio Santos Silvio Santos aguarda Gugu Liberato para entrevista coletiva que anunciou a permanência do jovem apresentador no SBT. São Paulo, SP, 1988. Foto: Juvenal Pereira/ Acerv Gugu Liberato O apresentador Gugu Liberato ao lado de Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São Paulo. S ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Gugu Liberato e Silvio Santos O apresentador Gugu Liberato ao lado do patrão, Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São P ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Gugu Liberato e Silvio Santows O apresentador Gugu Liberato ao lado de Silvio Santos, durante sessão de fotos e entrevista logo após renovar seu contrato com o SBT, em São Paulo. S ... Foto: JUVENAL PEREIRAMais Silvio Santos e Gugu Liberato (1988) Os apresentadores do SBT, Silvio Santos e Gugu Liberato, São Paulo, SP.15/4/1988. Foto: Fernando Pimentel/ Estadão Silvio Santos e Gugu Liberato Silvio Santos e Gugu Liberato nos estúdios do SBT, São Paulo, SP,15/4/1988. Foto : Fernando Pimentel/Estadão Foto: Silvio Santos Silvio Santos conversa com crianças no seu programa de TV, São Paulo, SP, 19/02/1988. Foto: Juvenal Pareira/ Estad Silvio Santos Silvio Santos anda em meio a platéia, durante gravação de programa do SBT, "Topa tudo por dinheiro", São Paulo, SP. 21/02/1988. Foto: JUVENAL PEREIRA Silvio Santos Silvio Santos apresenta o programa "Topa Tudo Por Dinheiro". São Paulo, SP. 31/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos ,durante entrevista ao Estadão, São Paulo. SP, 10/11/1988. Foto: L. Gevaerd/Estadão Silvio Santos Silvio Santos em campanha para ser eleito presidente, São Paulo, SP, 07/3/1989. Foto: Flavio Canalonga/Estadã Silvio Santos e Leonel Brizola Durante a corrida eleitoral pela Presidência, Silvio Santos se encontra com o candidato Leonel Brizola, São Paulo, SP, 28/7/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos O apresentador Silvio Santos recebe em seu programa o deputado Paulo Maluf. São Paulo, SP, 27/8/1989. Foto: PAULO CERCIARI Silvio Santos Silvio Santos conversa com jornalistas, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, mostra manchete do jornal sobre sua candidatura, durante a corrida eleitoral para Presidência da República, São Paulo, SP, 21/10/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 04/11/1989. Foto: Marcos Fernandes Sílvio Santos Retrato do apresentador Sílvio Santos durante campanha eleitoral em São Paulo. São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: LUÍS ANTÔNIO COSTA Silvio Santos O apresentador Silvio Santos mostra seu material de campanha, durante a disputa nas eleições presidenciais, São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos mostra seu material de campanha, durante a disputa nas eleições presidenciais, São Paulo, SP, 06/11/1989. Foto: Luís Antonio Costa/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 09/11/1989. Foto: Edu Garcia Silvio Santos Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Silvio Santos e Íris Abravanel Ao lado da esposa, Íris Abravanel, Silvio Santos agradece jornalistas de plantão na sua casa durante a cobertura da impugnação de sua candidatura à Pr ... Foto: Edu Garcia/Estadão Mais Bilhete de agradecimento Silvio Santos e a esposa, Íris Abravanel, por meio de um bilhete, agradecem jornalistas de plantão na porta de sua casa durante a cobertura da impugna ... Foto: Sérgio Amaral/ EstadãoMais Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 29/6/1990. Foto: Marcos Fernandes Silvio Santos O apresentador Silvio Santos, comandando o programa "Topa Tudo Por Dinheiro", quebra um ovo na cabeça de uma moca que participou de quadro. São Paulo ... Foto: ARI VICENTINIMais Silvio Santos O apresentador Silvio Santos durante o quadro "Topa tudo por dinheiro" no SBT. São Paulo, SP. 31/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos grava o programa "Topa Tudo Por Dinheiro". São Paulo, SP, 28/10/1991. Foto: ARI VICENTINI Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 02/01/1992. Foto: Amancio Chiodi/ Estadão Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é Domingo, é Alegria. Vamos Sor ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Silvio Santos O empresário e apresentador Silvio Santos desfila como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é D ... Foto: WILTON JUNIORMais Silvio Santos e Geraldo Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,recepciona o empresário e apresentador de televisão Silvio Santos durante evento na capital paulista.São Pa ... Foto: JF DIORIOMais Silvio Santos e a filha, Patrícia O empresário e apresentador Silvio Santos e sua filha Patrícia Abravanel falam com jornalistas, depois dela ser libertada de um sequestro,. São Paulo ... Foto: ROBSON FERNANDJESMais Sequestro de Silvio Santos O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanha o empresário e apresentador de televisão Silvio Santos após sua libertação. Silvio Santos foi ma ... Foto: AGLIBERTO LIMAMais Silvio Santos Silvio Santos visto apresenta a premiação "Troféu Imprensa", nos estúdios da emissora de televisão SBT. São Paulo, SP. 04/4/2002. Foto: CELSO JUNIOR Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP. 23/11/2010. Foto: BAPTISTÃO Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos O empresário e apresentador de televisão, Silvio Santos, é visto ao deixar a sede do banco Big Pactual, na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo, ... Foto: LEONARDO SOARESMais Silvio Santos Silvio Santos, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/ Estadão Silvio Santos Silvio Santos acena para jornalistas da porta da sua casa, São Paulo, SP, 11/11/1989. Foto: Sérgio Amaral/Estadão

Veja também

Publicidade

ACERVO