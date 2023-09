Asics e a brasileira Pace lançam o tênis global The Brismo

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

Dois anos de trabalho foram necessários para a Asics e a marca brasileira de streetwear Pace alinharem o caminho da construção de uma parceria global. Mas agora, finalmente, as ondas de Okinawa trouxeram o produto para as prateleiras. O tênis The Brismo começa a ser vendido nesta sexta por R$ 1.299 no site da Asics e na pop-up criada na House of Coisas, em Pinheiros, São Paulo. No dia dois de outubro as vendas ocorrem no e-commerce da Pace. Os primeiros compradores do tênis ganharão ainda uma camiseta exclusiva da collab.

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

O The Brismo é baseado no Quantum 360 VII, modelo de performance da marca criado em 2015 e que tem doses generosas do amortecimento Gel, como é possível ver nas fotos. Para transformar ele em um legítimo sportstyle, Felipe Matayoshi, fundador e diretor criativo da Pace, usou um conceito muito interessante. O visual dele é baseado nas micro conchas que formam a faixa de areia das praias de Okinawa, no Japão. Parte da família de Matayoshi imigrou de lá para o Brasil.

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

Sendo assim, o The Brismo traz em seu cabedal a textura da nácar destas conchinhas (nácar é o nome da estrutura das conchas) na parte do couro e os pontinhos desta mesma estrutura no restante do cabedal, formando até, de certa forma, um elemento geral que lembra bastante o artesanato sashiko japonês. O modelo tem ainda grid em ripstop unificado com mesh que vem do Gel-Lyte 3. Para diferenciar o modelo dos outros Quantum, Matayoshi preferiu fazer este enxerto e dar um tom mais original ao tênis.

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

Origem do nome Brismo

Já o lace e a amarração traseira são uma homenagem ao Onitsuka Tiger Mexico 66. Dentro da caixa vem até um manual explicando os tipos possíveis de amarração. Sobre o nome Brismo, ele é uma junção de BR do Brasil e ismo de japonismo, que é uma palavra de origem francesa para denominar aspectos japoneses que eram usados pela cultura ocidental. O termo começou a ser empregado por volta da segunda metade do século XIX, principalmente em exposições internacionais de arte.

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

“O sentimento é de realização de um sonho profissional, ter consagrado essa colaboração com a Asics, uma marca com origens japonesas iguais a da minha família, e com lançamento global, levando a Pace e o Brasil para o mundo com muita qualidade, tecnologia e futurismo. O desenvolvimento foi intenso, a Asics abriu sua casa para nós, tivemos liberdade criativa do começo ao fim, acessamos sua infinita biblioteca de materiais, e o resultado foi bem acima do que imaginamos, estamos muito realizados”, celebra Matayoshi.

Asics x Pace Gel-Quantum 360 VII The Brismo Foto: Diego Ortiz/Estadão

Além do Brasil, o The Brismo vai ser vendido no Canadá, Dubai, Hong Kong, Singapura, Kuwait, Tailândia, Malásia, Indonésia e até na super conceituada loja Atmos do Japão.