Diadora traz a linha Heritage e a chuteira do Zico ao Brasil

Diadora Mi Basket Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Diadora começa nesta sexta, dia 10, uma ação de lançamentos que dará aos amantes de tênis a oportunidade de mergulhar no universo exclusivo da marca italiana, remontando ao passado de vários segmentos com modelos totalmente novos. Para este retorno às origens foram selecionados os sneakers mais clássicos da Diadora, entre eles o Mi Basket, o B.560 e o N900, calçado mais reconhecido internacionalmente da marca.

Diadora Mi Basket Foto: Diego Ortiz/Estadão

Os modelos, antes criados para prática esportiva do basquete, tênis e corrida, respectivamente, agora são voltados somente ao lifestyle com pegada retrô, tendência forte em 2023 que continua para 2024. O drops dos sneakers vão ocorrer nos dias 10, 14 e 17 de novembro, exclusivamente no site da Diadora. O Mi Basket custa R$ 999,99 nesta versão das fotos, a White/Verdant Green, e chega a até R$ 1.199,99 nas com couro metalizado. O B.560 é vendido por R$ 1.099,99 e o N900, o primeiro drop deste dia 10, sai por R$ 1.199,99.

Diadora N900 Foto: Diadora/Estadão

Uma coisa que chama a atenção nesta linha Heritage é a diversidade e qualidade de materiais. O Mi Basket, por exemplo, tem um couro de excelente qualidade, com um trabalho de envelhecimento que passa também à sola e que cria uma sofisticada sensação de relíquia. Os logos da língua e calcanhar bordados também acrescentam essa sensação taylor made que só cresce o tênis. Outro exemplo de exclusividade vem do N9000, que é produzido artesanalmente apenas em uma pequena fábrica em Caerano Di San Marco, na Itália.

Diadora B.560 Foto: Diadora/Estadão

Continua após a publicidade

Entre os lançamentos, um dos produtos mais aguardados é a Brasil Elite Veloce, uma chuteira que se tornou lendária e que completa, em 2024, 40 anos no mercado. O modelo ganhou notoriedade ao ser usado por Zico na década de 80 durante sua atuação na Itália. Diferentemente da linha Heritage, esta chuteira se banha em tecnologia, com malha impermeável termosoldada e peso de apenas 190 gramas. Será vendida por R$ 1.699,99. “Queremos importar o que há de mais icônico e tradicional da Diadora Itália para o mercado do Brasil, homenageando também grandes talentos brasileiros que atuam e atuaram no futebol italiano”, enfatiza Milton Souza, diretor geral da Diadora no Brasil.

Diadora Brasil Elite Veloce Foto: Diadora/Estadão

Diadora foi criada em 1948

Presente em 60 países, a Diadora possui uma história relevante no País, marcada pelo relacionamento com ícones do esporte brasileiro como Ayrton Senna e Gustavo Kuerten. Além disso, a marca já foi a fornecedora esportiva de grandes times brasileiros como Vasco, Palmeiras, Bahia e Atlético-MG. No Brasil, a marca criada em 1948 está há dois anos sob gestão do Grupo Oscar.