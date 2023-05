ÖUS dos 40 anos do Bob Cuspe chega às lojas

ÖUS Bets x Angeli Bob Cuspe. Foto: Diego Ortiz/Estadão

O personagem Bob Cuspe, criado pelo cartunista Angeli, deu seu primeiro Tchú no dia 23 de abril de 1983, na Folha de São Paulo, como uma sátira ao movimento punk de sofá, mas também às figuras que começavam a pipocar no País pós-ditadura, como os yuppies, a elite financeira e os revolucionários de botequim. Nada mudou e os hipsters, Faria Limers e comunistas de iPhones continuam por aí, merecendo a escarrada de ironia de Bob. E é o poder de toda essa irreverência e crítica social que a ÖUS coloca de forma brilhante em seu mais novo lançamento, o Bets x Angeli Bob Cuspe, que começa a ser vendido no próximo dia 31 por R$ 589,90, do 36 ao 44.

A mitologia do personagem conta que Bob Cuspe não nasceu, foi escarrado num subúrbio qualquer de uma grande cidade qualquer, onde cresceu e se transformou num enorme e incômodo furúnculo nas axilas da sociedade. Tendo como habitat natural a cidade e seus bueiros, esgotos e privadas. A ÖUS conseguiu captar esta essência criando um tênis graficamente sujo, como as linhas das tirinhas de Angeli, mas ao mesmo tempo com cores primárias, com uma entrega que poderia facilmente ter se perdido no exagero, mas que vai por outro caminho e cativa pela total adesão ao cânone do Bob.

A escolha da figura na etiqueta mostra um Bob Cuspe verde mais brilhante, quase como uma mosca varejeira, destoando do tom opaco do tênis. Isso também é um acerto gigante que chama a atenção. Assim como o patch do escarro Tchú no toebox, que fica como se fosse praticamente a assinatura de Angeli no tênis. E digo praticamente porque no calcanhar há mesmo a assinatura visual do cartunista, junto do logo da ÖUS, fincados no material verde de cuspinho escorrendo. Já a palmilha traz impressa algumas tirinhas do punk indignado.

Completam o visual a sola verde, os detalhes em rosa na área dos laces, a beirada da parte de dentro rabiscada, os laces extras, todos enrolados, nas cores preta, rosa e verde, e a história de origem do personagem na parte de dentro da etiqueta na língua.

Modelo não tem nada de origem animal

Para combinar com a psique contestadora do Bob Cuspe, a ÖUS decidiu não usar nenhum material de origem animal no modelo. O cabedal é feito de sarja de cânhamo e algodão e o forro é produzido com tecido de PET reciclado. A sola leva uma mistura de borracha natural e a etiqueta foi confeccionada em poliéster reciclado. Fora isso, a serigrafia é a base de água com laminado feito a partir de poliuretano, milho e base em poliéster reciclado com aplicação de impressão digital.

Ver o talento de Angeli, um dos maiores cartunistas do Brasil, receber uma homenagem em forma de tênis tão meticulosa e com tamanha qualidade é motivo de orgulho para a cena sneakerhead nacional. E é mais um golaço da ÖUS, que já tinha feito um trabalho excelente com as xilogravuras de J. Borges e acerta mais um cuspe certeiro na cara do mercado com este tênis do maior punk brasileiro.