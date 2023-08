ÖUS lança coleção cápsula para celebrar 15 anos de inovação

Tênis Phibo 1123 de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

No horizonte marcado pelo encontro da tradição artesanal com a vanguarda da moda urbana, a ÖUS escreve, neste 25 de agosto de 2023, uma história repleta de capítulos memoráveis. Quinze anos de ousadia, inovação e autenticidade que formam um relato tão vasto que só poderia ser registrado em um livro. Neste marco, não apenas uma nova coleção de tênis e vestuário se desvela, mas também uma publicação que mergulha nas memórias e fatos desta saga singular de empreendedorismo brasileiro.

Tênis Phibo 1123 de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

O lançamento da coleção cápsula comemorativa da marca ocorrerá simultaneamente no site da ÖUS e em um evento especial no MON (Museu Oscar Niemeyer), em Curitiba, Paraná, cidade sede da empresa. O destaque, para mim, como não poderia deixar de ser, é o clássico Phibo 1123 construído agora em tecido Gobelin com nuances azuladas. As fibras meticulosamente entrelaçadas dão vida a uma estampa característica da tapeçaria francesa, cuja inspiração reverbera em mobiliários tupiniquins. Um tributo à herança cultural, alinhado à paleta cromática que a marca traz consigo.

Tênis Phibo 1123 de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

A interseção de azul e chantilly na trama do Phibo 1123 é um espelho da própria narrativa que se desdobra. Detalhes em camurça rústica e couro azul entrelaçam-se como personagens em uma trama bem-construída, acompanhados por insígnias metálicas e inscrições da data inaugural, o emblemático 2008, que tece um fio condutor de memórias. O aniversário de nascimento da marca, 25 e 08, permanece fielmente marcado no calcanhar como os pilares desta jornada.

Anel de prata 925 de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

Continua após a publicidade

Há ainda na coleção um anel com o filigrama da marca, cunhado em prata 925. Em sua essência, uma celebração gravada: “uma década e meia de ÖUS”. Incrustada no anel, uma gema de Lapis Lazuli lapidada tem um profundo azul que faz um paralelo vívido da jornada da marca.

Jaqueta em jacquard de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

Ainda dentro da estética Gobelin que está no tênis, uma jaqueta com estrutura robusta de jacquard e com forro de cetim completa a elegância do pack de lançamento. Ela tem ainda o logo metálico da marca no peito, bolsos internos e detalhes que comungam com a data inaugural da ÖUS.

Fora da parte de vestuário, o universo Gobelin se expande para uma cadeira de ferro, cujas linhas metálicas entrelaçadas criam o filigrama da ÖUS. Seu assento revestido com a estampa do tipo tapeçaria combina com a capa do último item da coleção, um livro onde parte marcante dessa trajetória é contada com detalhes e registros inéditos.

Coleção de 15 anos da ÖUS Foto: ÖUS/Estadão

Brindando à jornada com cervejas de edição limitada

Como uma ode ao passado que moldou o presente, a ÖUS une forças com a Cervejaria Dogma para dar vida a uma série limitada de cervejas. Uma Pilsen, mantendo a essência do amargor tradicional, e uma American IPA, que evoca os sabores cítricos e florais clássicos. Um brinde aos quinze anos de ousadia, representando a fusão entre as raízes da ÖUS e o toque contemporâneo da Dogma.