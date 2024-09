Vans lança novas cores do Half Cab e do Rowley no Brasil

Vans Half Cab e Rowley Foto: Vans/Estadão

A Vans, em um gesto de celebração ao skate, lança uma uma edição especial que homenageia tanto os pioneiros quanto os novos talentos do esporte. Este lançamento exclusivo traz de volta os icônicos modelos Half Cab e Rowley, agora reimaginados para atender às necessidades do skatista contemporâneo, mantendo-se fiel às raízes da lixa.

O Half Cab, originalmente lançado em 1992, retorna com uma nova roupagem. Inspirado na criatividade dos skatistas que personalizavam seus tênis para melhor performance, este modelo é um símbolo da cultura DIY (faça você mesmo), que permeia o skate. Por outro lado, o Rowley, que fez sua primeira aparição em 1999, é reintroduzido com uma silhueta refinada, destacando-se como uma alternativa elegante aos modelos mais robustos da época, e marcando um momento decisivo no design de calçados de skate.

As lendas que deram seus nomes, Steve Caballero e Geoff Rowley, e mais nove skatistas influentes da nova geração, incluindo Breana Geering, Daiki Hoshino, e Pedro Delfino, que ganhou uma colorway exclusiva do Half Cab, exploram locais emblemáticos da Califórnia para a campanha. Compartilhando suas experiências, estilos e a paixão inabalável pelo skate, servindo de inspiração para futuras gerações.

Os modelos Half Cab e Rowley foram meticulosamente projetados com o skatista moderno em mente, incorporando tecnologias de ponta como as palmilhas PopCush, para suporte e absorção de impacto, camadas de borracha Duracap, para maior durabilidade, e as solas SickStick, garantindo uma aderência superior.

Linha de vestuário Foto: Vans/Estadão

Linha de vestuário acompanha as novas cw

Disponíveis em uma paleta de cores vibrante de preto e roxo com detalhes em rosa choque, estes tênis são acompanhados por uma linha de vestuário que inclui moletom com capuz, camisetas, jeans, chapéus e meias, refletindo o espírito audacioso e inovador do skate. O Half Cab custa R$ 599,99 e o Rowley R$ 649,99. A meia tem preço de R$ 99,99, o boné e camiseta R$ 199,99, e a calça e moletom R$ 499,99.