Vert e Your ID criam tênis em homenagem ao matcha

Vert x Your ID V-10 Matcha Foto: Kato78/Vert/Estadão

A Vert e a Your ID unem forças para o lançamento exclusivo da collab Matcha, uma edição limitada que promete conquistar até mesmo os sneakerheads. Com apenas 300 pares disponíveis, a colaboração mergulha nas raízes da cultura asiática, homenageando a arte de preparar o chá verde e celebrando as alegrias simples da vida. O tênis custa R$ 790 e está disponível nesta quinta, dia 7, nos sites da Vert e Your ID, e a partir do dia 9 nas lojas físicas da Your ID.

A Your ID, conectada aos costumes orientais, encontra uma parceria natural com a Vert, ambas compartilhando valores que ressoam especialmente com a geração Z, voltada para a saúde e o bem-estar. A inspiração na história do chá matcha transcende a mera bebida. É um mergulho em um ritual de preparo que se transforma em uma cerimônia, resultando em estética apurada e sabor forte.

Transportando esse universo verde para o mundo dos sneakers, a escolha da silhueta recai sobre o clássico V-10 da Vert. Inspirado no estilo de basquete dos anos 90, o modelo ganha vida com cores exclusivas que evocam o verde do chá, estampado de forma marcante nas laterais dos tênis. Detalhes em rosa, incluindo um belo lace extra, e tons de verde complementam o bom match de cor.

Toda a estrutura do tênis é rica em símbolos e mensagens que prestam homenagem à cultura do chá. Há o kanji do matcha nas etiquetas das línguas, em baixo relevo nas laterais dos calcanhares e na palmilha do pé esquerdo. E o chasen, o batedor do chá feito de bambu, na palmilha do pé direito e no calcanhar direito, em oposição ao nome da Your ID.

Collab carrega os ideiais de produção sustentável da Vert

Além do estilo interessante, a sustentabilidade é uma marca registrada dessa collab. O cabedal do V-10 é confeccionado com couro chromefree, um método de curtimento que dispensa o uso de cromo, metais pesados e ácidos. O solado, por sua vez, incorpora borracha da Amazônia, resíduos de arroz e borracha reciclada, promovendo uma pegada ecológica notável. Materiais como cana-de-açúcar, acetato de vinil etileno reciclado, algodão orgânico e poliéster reciclado, presentes no tênis, também contribuem para uma produção mais consciente, enquanto os cadarços são confeccionados em algodão orgânico.