O modelo flatform é plano, mas pode ser alto ou baixo. (

As Flatforms resistiram ao tempo e estão provando que vieram pra ficar. A verdade é que a street style anda mostrando que o modelo deixa a gente com cara de fashionista no ato!

Se você é daquelas que acima de tudo preza por conforto, mas gosta de estar nas alturas, então encontrou o modelo certo porque a principal característica das Flatforms é a plataforma plana, sem grandes diferenças de níveis ao longo da sola, podendo ser baixas ou super altas, tudo vai depender do seu gosto, mas o conforto, ah, esse sim é garantido.

Existem vários modelos de flatforms, e elas podem ser usadas no inverno ou no verão. (Fotos: Pinterest)

No verão a grande aposta são as sandálias (emborrachadas ou não) e as espadrilles. Ah, os modelos fechados também ficam lindos com shorts, saias e vestidinhos. Vale a pena apostar!

No inverno, as Flatforms altas e em modelos fechados (oxford, mocassim, tênis) aquecem, dão conforto e protegem os pés das poças de chuva, além de deixar o look super estiloso.

São muitos looks para inspirar. (Fotos: Pinterest)

As flatforms nos modelos oxfords, mocassim, tênis e metalizados são mega estilosas. E se você curte algo mais aberto, também existe uma boa variedade de sandálias no estilo mais "pesado" ou com tiras mais delicadas.

Tudo vai depender do seu gosto e da criatividade para montar os looks. Mas acredite, as flatforms deixam qualquer produção very cool.