‘A Fazenda 16′: Babi Muniz, ex-panicat, é a nova participante do reality em 2024

A Fazenda 16 teve mais um nome confirmado na lista de participantes em 2024 (o programa estreia nesta segunda-feira, 16 de setembro): Babi Muniz.

Babi Muniz foi confirmada em 'A Fazenda' 2024 no 'Domingo Espetacular, da Record Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2024)/Record TV

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora ficou conhecida por conta de seu trabalho como ‘panicat’ no programa Pânico. Anos depois, ela se lançou como cantora e chegou a participar de outro reality da emissora, o Made In Japão, em 2020.

Os participantes de A Fazenda em 2024

A Record vai anunciar a lista completa do elenco de famosos do programa entre este domingo, 15, e segunda, 16, dia em que o programa começa. Até o momento já foram confirmados nomes como Camila Moura, Gilson de Oliveira e Flor Fernandez entre os participantes.