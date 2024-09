A Fazenda estreia sua 16.ª edição nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Neste domingo, 15, os participantes do elenco começaram a ser divulgados. Confira os nomes já confirmados abaixo.

Participantes do elenco de A Fazenda 2024

Flor Fernandez

Conhecida por suas participações nos programas de Silvio Santos, no SBT, esteve recentemente também no elenco do programa Fofocalizando.

Flor Fernandez é confirmada na A Fazenda 16 Foto: Reprodução/Instagram@FlorFernandez

Gilson de Oliveira

Personal trainer conhecido como Gilsão, ficou conhecido do grande público e ganhou seguidores após ter sido apontado como um suposto pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.

O treinador Gilson de Oliveira, apontado como o suposto affair de Gracyanne Barbosa Foto: Reprodução/Instagram @gilson_deoliveira

Camila Moura

A professora de história ganhou notoriedade durante a exibição do BBB 24. Ela mantinha um relacionamento fora da casa com um dos participantes, Lucas Henrique, o ‘Buda’, e ganhou seguidores nas redes sociais após ele ter flertado com outra colega de elenco no reality.

2024 - Camila Moura, Professora, Historiadora, influenciadora, ex-mulher BBB Lucas Henrique - CRÉDITO: Reprodução/Instagram/camilamoura225 Foto: Reprodução/Instagram/camilamoura225

Quando estreia A Fazenda 2024

O reality show da Record começa em 16 de setembro de 2024, uma segunda-feira, por volta das 22h30.