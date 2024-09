Quem é Fernando Presto, ex-MasterChef confirmado em ‘A Fazenda 2024′

Fernando Presto é mais um dos confirmados em A Fazenda 16, que estreou nesta segunda-feira, 16. Ele participou do MasterChef 2022 e se destacou por, além dos cabelos coloridos, as habilidades na confeitaria - em especial com bolos.

Depois de eliminado do programa culinário, Presto foi contratado para trabalhar no Buteco do Jacquin, restaurante de Érick Jacquin que fica na Faria Lima. Segundo ele, o convite veio do próprio jurado.

O ex-MasterChef Fernando Presto. Foto: @fernando_presto via Instagram