Quem é Julia Simoura, atriz e influenciadora confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Julia Simoura é a nova participante da A Fazenda 16 Foto: @juliasimouraoficial via Instagram

A nova edição de A Fazenda começou nesta segunda-feira, 16, e entre os peões confirmados, está a atriz Julia Simoura. Além dela, também foram confirmados Larissa Tomásia, MC Zaac, Raquel Brito e Flora Cruz.

Quem é Julia Simoura?

Julia Simoura, nascida em 12 de dezembro de 2003, tem 20 anos e vem se destacando como atriz, cantora, modelo e influenciadora digital. Ela acumula mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha seu cotidiano e trabalhos. Além disso, Julia também conquistou o TikTok, onde já conta com 1,2 milhão de fãs, consolidando-se como uma estrela das redes sociais.

Além dos 20 participantes principais, chamados de “peões”, a nova edição de A Fazenda também contará com o Paiol (confira a lista de participantes), uma dinâmica especial onde oito competidores disputam uma vaga oficial no programa. O Paiol é comparado à Casa de Vidro do Big Brother Brasil e, assim como no BBB, quatro desses candidatos terão a chance de entrar na competição principal. No final, o vencedor de A Fazenda 16 levará para casa um prêmio de R$ 2 milhões.

Confira todos os participantes