Quem é Juninho Bill, ex ‘Trem da Alegria’ confirmado em ‘A Fazenda 2024′

O Trem da Alegria agitava o País na mesma época do Balão Mágico e tem hits como He-Man, Piuí Abacaxi e Pra Ver Se Cola. Depois do fim do grupo, na adolescência, Juninho tentou carreira no futebol e chegou a jogar nas categorias de base do Corinthians e da Portuguesa.

Ele cursou jornalismo e trabalhou na produção de programas de televisão como os de Gugu e Xuxa, Mulheres Ricas e o The Noite. Em 2023, foi jurado do Canta Comigo Teen, da TV Record, e era visto emocionado quando algum participante interpretava uma canção do Trem da Alegria.