Quem é Sacha Bali, ator global confirmado em ‘A Fazenda 2024′

Sacha Bali tem 43 anos, é ator com mais de 100 mil seguidores no Instagram e mora no Rio de Janeiro. Seu primeiro trabalho na TV foi em 2005, na série Filhos do Carnaval. Antes da carreira de ator, ele se arriscava com as câmaras e gravava reportagens.

Seu primeiro papel de destaque foi na novela Bicho do Mato, da Record. Em seguida, ele emplacou outro sucesso com o vilão Metamorfo na novela Caminhos do Coração, em que atuou até o fim, em 2009. Ele passou pela TV Globo também, com a novela Salve Jorge.