Quem é Luana Targino, influenciadora polêmica confirmada em ‘A Fazenda 2024′

Luana Targino é confirmada na A Fazenda 16 Foto: @luanatanginno via Instagram

Na noite desta segunda-feira (16), começou a nova edição de A Fazenda e a influenciadora Luana Targino foi confirmada como uma das peoas do programa comandado por Adriane Galisteu.

Quem é Luana Targino?

PUBLICIDADE Luana Targino ficou conhecida por participar de outro reality show, o De Férias com o Ex Caribe: Salseiro Vip. Ela e MC Mirella viralizaram após terem um breve affair dentro do programa. A influenciadora entrou no reality show da MTV como ex do influenciador Lucas Albert. Mas, Luana também é conhecida por suas brigas, que não são poucas. Uma das mais famosas, foi em 2022, com o cantor Bruno, da dupla com Marrone.

O sertanejo postou uma foto dela de biquíni. Na imagem, estavam escritos a frase: “Tilaska, Tilápia e Tikebra”. Luana usou as redes sociais para repudiar a brincadeira.

“É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual o cantor Bruno”, dizia o texto.

Ela também já brigou com Lucas Souza, ex de Jojo Todynho. Na época, ela disse que o relacionamento com ele não passava de uma armação para “limpar a imagem dele”.

“Pior foi meu amigo que me ligou dizendo que o assessor do Lucas gostou de mim e queria me pagar para fingir que estava tendo um lance com o Lucas e limpar a imagem dele”, disse no Instagram.