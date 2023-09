A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

A mais nova peoa confirmada é Kally Fonseca, cantora de forró que ficou mais conhecida pelo reality Se Sobreviver, Case, do Canal Multishow.

A influenciadora acumula mais de 408 mil seguidores no Instagram e participou do reality que testa o relacionamento de casais em situações de sobrevivência em 2023, quando ganhou maior projeção nacional.

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, ela cresceu em Goianinha, no interior do estado. Tem 30 anos e conta que começou a cantar com apenas nove.

Aos 11 anos, Kally já tinha gravado seu primeiro DVD. Ela fez parte das bandas Forró Safado e Santropê e, atualmente, é vocalista do grupo Cavaleiros do Forró.

Em seu vídeo de apresentação para A Fazenda, Kally afirmou: “Vou levar muito minha alegria, minhas raízes, meu forró, é claro. Olha só: me chamam de louca e inimiga do fim, mas sou muito amiga e muito justa”.

“Uma característica que vai me ajudar muito nesse jogo é que eu sou bastante sensitiva. Então, estão preparados Brasil? Porque eu vou lutar com unhas e dentes por esse prêmio e quem mexer comigo, meu amor, vai ter muito cale a boca”, completou.