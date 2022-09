‘A Fazenda 2022’: Deolane, Moranguinho, Thomaz Costa e outros são confirmados; veja a lista

O aquecimento para a estreia de A Fazenda 14, na próxima terça-feira, 13, já começou. Uma semana antes da nova temporada, a programação da Record TV está dedicada em revelar os peões. Durante o Hoje em Dia desta terça-feira, 6, seis participantes serão divulgados ao longo do programa.

Os 20 participantes da temporada já estão confinados em um hotel em quartos separados, sem nenhum contato com o “mundo externo”, segundo Ana Hickmann. “Eu fico nervosa, fico ansiosa”, afirma a apresentadora do reality show, Adriane Galisteu.

Deolane Bezerra, Mulher Moranguinho e Thomaz Costas estão entre os 20 participantes de 'A Fazenda 14' Foto: Instagram/@dra.deolanebezerra/@thocostaoficial/@moranguinhoreal

Confira a seguir os primeiros participantes anunciados e suas declarações em coletiva de imprensa na emissora:

1 - Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho)

Ellen Cardoso, de 41 anos, é dançarina, influenciadora e esposa de Naldo Benny.

Embora já tenha revelado praticar relações sexuais com o marido e outras mulheres, Moranguinho garantiu que durante sua participação no programa não irá se relacionar com outras pessoas, bem como não libera o marido. “Não liberei geral, ele vai ficar comportado. E no meu caso, quero me divertir e aproveitar ao máximo, quero cuidar dos bichos, cozinhar e viver intensamente”, declarou.

Continua após a publicidade

2 - Ruivinha de Marte

Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, tem 25 anos, é influenciadora digital e cantora.

“Eu vou chegar com tudo”, garantiu. “Meu diferencial vai ser lançar o passinho, tentar distrair o máximo a galera. Enquanto o pau está comendo, eu estou lá dançando com a vaca, com o bode, com os cavalos...”, adiantou.

3 - Deborah Albuquerque

Musa do paulistão, Deborah Albuquerque foi finalista do Power Couple em 2021, onde causou muita polêmica.

Continua após a publicidade

Deborah afirmou que adora se aparecer, garantindo ser uma “artista de nascimento” e estudada. “Sou realmente explosiva, elétrica. Acho que minha versão sem ele [seu marido, o médico Bruno Salomão] vai ser muito mais furacão, muito mais fênix do que com ele, porque eu tinha que preservar a imagem dele. E era o meu primeiro reality, normal se assustar com todo aquele povo brigando comigo, agora eu não tenho medo, podem vir os 20″, destacou.

4 - Thomaz Costa

Thomaz Costa, 22, é influenciador e ator, conhecido por seu papel como Daniel na última versão de Carrossel, no SBT. Além disso, é ex-namorado de Larissa Manoela.

“Sou um cara bem pavio curto, não tenho muito filtro nas coisas que falo. Vamos ver o que vai ser. Sou bonzinho, mas não pisa do meu calo”, alertou, sem descartar a possibilidade de viver um relacionamento no reality.

5 - Iran Malfitano

Continua após a publicidade

Iran Malfitano, de 40 anos, é ator e paraquedista.

Apesar de se considerar um homem calmo, ele garante que nunca foi planta. “Eu sou tranquilo, só que sou italiano. Então, assim, muitas vezes a gente aceita, consegue contornar uma situação, mas todo mundo tem um limite, vamos ver qual é o meu”, informou, declarando se irritar com falsidade e injustiça.

6 - Deolane Bezerra

Advogada, influencer e viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra.

“Eu não consigo fingir. Se tiver que ser paz e amor, será. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, também será. Será a Deolane verdadeira que tudo mundo conhece, até porque máscaras caem”, adiantou a advogada.

Em breve, os demais participantes serão anunciados.

Continua após a publicidade

Quando começa a ‘A Fazenda 2022′

A Fazenda 14 começa na próxima terça-feira, 13, a partir das 23h, com apresentação de Adriane Galisteu, na Record TV.

Na véspera da atração, ocorrerá ao vivo a pré-estreia do reality. Segundo a emissora, a ideia é expor as novidades da temporada e adiantar quem entrará na disputa. “Nesse dia, serão apresentados os quatro candidatos a peões que ficarão confinados no paiol. Por votação, o telespectador poderá escolher qual deles deve entrar no jogo pra valer”, anunciou o canal.