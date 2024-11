Ana Maria Braga surpreendeu o público de Mais Você na manhã desta segunda-feira, 18, ao mostrar o intérprete de Louro Mané pela primeira vez. A apresentadora queria que o público visse o ator vestindo uma camisa do Santos, que ganhou a série B do Campeonato Brasileiro no sábado, 16.

Ana Maria Braga revelou ator por trás de Louro Mané. Foto: Reprodução de vídeo / Globoplay

Até o ator ficou surpreso com a decisão da comunicadora e perguntou, na voz de Louro Mané: “O que você vai mostrar, Ana Maria? Cuidado!”

Ana Maria Braga revela ator por trás de Louro Mané ao vivo. Foto: Reprodução de vídeo | TV Globo

Ela respondeu que seu desejo era exibir "apenas quem o estava segurando". Fabio Caniatto, o artista por trás do papagaio, ainda mostrou ao público um bordado na manga da blusa que homenageia Pelé com a frase: "Pelé [1940-2022] 1000 gols". "Ele dormiu com a camiseta e falou assim: 'Hoje eu vou trabalhar assim'", explicou a apresentadora.

O programa ainda recebeu Alexandre Jodar para comentar as notícias esportivas, que disse que foi especial poder ver a camiseta comemorativa. “Isso aí surgiu com o Pelé, né? E o Santos não usou a camisa 10 durante essa série B. Tirou a camisa 10, falou: ‘A camisa 10 não merece passar por isso’. E, agora, a camisa 10 vai voltar a ser usada.”

Por mais que essa seja a primeira vez que Caniatto tenha aparecido durante o programa, ele já havia revelado que interpretava Louro Mané em suas redes sociais.