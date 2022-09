Ator de ‘Maze Runner’ terá papel destaque em ‘Coringa 2′

As novidades sobre Joker Folie à Deux, sequência de Coringa, não param, e na última terça-feira, 13, mais uma informação sobre o longa foi divulgada. Segundo o Hollywood Reporter, o ator Jacob Lofland, conhecido como Aris de Maze Runner, está no elenco central da trama.

Mais detalhes sobre o papel de Jacob e a sinopse do filme seguem em sigilo pela DC. No entanto, o portal aponta que parte de Coringa 2 pode ser ambientada no “Arkham Asylum, o asilo de loucos frequentado por muitos dos vilões de Batman nos quadrinhos”.

Joaquin Phoenix em 'Coringa' Foto: Niko Tavernise/Warner Bros.

Vale ressaltar que a cantora Lady Gaga confirmou sua participação na sequência de Coringa. Apesar da divulgação, a artista não revelou qual personagem irá interpretar, apenas compartilhou um teaser em que aparece em ilustrações ao lado do protagonista Joaquin Phoenix e ao som do instrumental de Cheek To Cheek, de Louis Armstrong.

Joker Folie à Deux deve estrear no dia 4 de outubro de 2024. A escolha deste mês busca repetir o êxito da primeira parte - afinal, Coringa estreou nos Estados Unidos em outubro de 2019 e arrecadou, em seu primeiro fim de semana, US$ 96,2 milhões.