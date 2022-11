‘Avatar 2’ é ‘o pior caso de negócios da história do cinema’, diz James Cameron

Publicidade

Avatar: O Caminho da Água, que chega aos cinemas em 15 de dezembro, foi um dos filmes mais caros da história e isso não está sendo escondido pelo diretor James Cameron.

Em entrevista à revista GQ, ele revelou que avisou aos executivos da 20th Century Studios que a sequência do longa de 2009 seria “o pior caso de negócios da história do cinema”.

De acordo com Cameron, o longa precisa alcançar o posto de “terceira ou quarta maior bilheteria da história” para se tornar lucrativo. “Esse é o limite. Esse é o seu ponto de equilíbrio”, disse.

Isso significa que o filme precisa arrecadar mais do que US$2,07 bilhões (cerca de R$11,03 bilhões na conversão atual), que é o valor arrecadado por Star Wars: O Despertar da Força, o atual quarto colocado na lista, segundo o site IMDd.

Cena de 'Avatar: O Caminho da Água', que chega aos cinemas em 15 de dezembro. Foto: 20th Century Studios

Vale lembrar, no entanto, que outros dois filmes de Cameron ocupam as primeiras posições. Em primeiro, está o próprio Avatar, com US$2,92 bilhões (cerca de R$15,58 bilhões), e, na terceira colocação, o clássico Titanic, de 1997, com US$2,20 bilhões (aproximadamente R$11,74 bilhões).

Caso o desempenho de Avatar: O Caminho da Água seja positivo, o cineasta já prometeu que tem mais três sequências para a franquia em mente, com previsão de estreia para 2024, 2026 e 2028, respectivamente.

Confira o trailer:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais