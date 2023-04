‘Barbie’: Warner divulga pôsteres com ‘versões’ de Barbie e Ken e confirma Dua Lipa em live-action

A Warner Bros Pictures está entrando em contagem regressiva para a estreia do live-action de Barbie e, nesta terça-feira, 4, divulgou os pôsteres dos personagens do filme. Ao que tudo indica, o enredo do filme será baseado em diversas versões de Barbie e Ken.

Margot Robbie é a protagonista do live-action de 'Barbie'. Foto: Warner Bros Pictures/Divulgação

Os estúdios também confirmaram que a cantora Dua Lipa fará parte do elenco do longa. Ela interpretará a versão sereia da boneca.

Margot Robbie viverá a protagonista, enquanto nomes como Emma Mackey, Sharon Rooney e Nicola Coughlan serão as versões vencedora do Prêmio Nobel em física, advogada e diplomata, respectivamente.

O boneco Ken também contará com diversas versões. Ryan Gosling será “apenas Ken” e Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Simu Liu e Ncuti Gatwa interpretarão outras facetas do personagem.

A Warner Bros também confirmou os atores que interpretarão os personagens “humanos”, como America Ferrera, Ariana Greenblatt, Helen Mirren e Will Ferrell.

Dirigido por Greta Gerwig, Barbie é uma das estreias mais aguardadas do ano. O longa deve chegar aos cinemas brasileiros em julho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais