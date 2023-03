BBB 23: Boninho compara Marvvila com planta e brinca sobre desempenho da sister no Bate e Volta

O diretor do BBB 23, Boninho, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 20, para brincar sobre o desempenho de Marvvila no Bate e Volta, dinâmica que permite que os brothers tenham a chance de escapar do paredão.

Ele compartilhou uma montagem no Instagram que comparava a cantora com um trevo de quatro folhas e fazia um trocadilho com a “espécie” de planta: “Trevus marvvilosos”.

“Essa planta costuma florescer no domingo de manhã e atinge seu ápice à noite”, escreveu o diretor do reality show na legenda. “Eu já vi três vezes”, completou.

Boninho brincou sobre o desempenho de Marvvila nas provas Bate e Volta. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Marvvila venceu três provas Bate e Volta consecutivas após ser indicada ao Paredão. No último domingo, 19, ela levou a melhor em uma dinâmica contra Gabriel Santana e Fred.

A sister havia sido indicada por Amanda, que ganhou o poder de escolher um brother para disputar a berlinda após ter ficado em segundo lugar na Prova do Líder.