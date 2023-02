BBB 23: Cristian, Fred e Ricardo disputam o quinto paredão do reality

O quinto paredão do BBB 23 está formado. Neste domingo, 19, Cristian, Fred e Ricardo foram os escolhidos para disputar a permanência na casa. O resultado será divulgado na noite da próxima terça-feira, 21.

A formação da berlinda começou com a escolha de Ricardo, dono do colar do anjo, pela imunidade. O brother optou por entregar o poder a Mc Guimê. “A gente tem que saber quem está com a gente. E, neste momento, é o Guimê”, justificou.

Na sequência, foi a vez da votação do líder, Cezar Black. O brother colocou Ricardo direto no paredão, sem direito a Bate Volta, após ter sido indicado para o castigo do monstro. A escolha dividiu as redes sociais, já que Black teve de sair do Vip e ir para a Xepa.

Cezar citou a ocasião quando justificou o voto, dizendo não ter entendido a decisão. “Queria muito entender se foi apenas uma questão de honra ou se foi uma questão de prazer de tirar o meu momento. Fiquei muito triste, porque foi uma coisa que me esforcei muito para conseguir. [...] Eu queria muito poder passar o meu aniversário, com as pessoas que escolhi, e poder cortar meu bolo”, lamentou.

Cezar Black escolheu Ricardo para enfrentar o paredão após escolha do castigo do monstro. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Em seguida, Ricardo pediu um momento para justificar a escolha do castigo. “Eu não levei para o coração. Quando eu descobri que tiraram as coisas do Vip, eu fiquei muito triste. [...] Como você já iria me colocar no paredão, eu não posso não jogar”, disse.

Cristian, dono do Poder Curinga, escolheu um brother que perderia o direito ao voto na dinâmica. Ele optou por Fred Nicácio. Além do médico, Cara de Sapato também não participou da votação por ter sorteado essa consequência na Prova do Líder da semana.

Para a surpresa dos brothers, a votação foi aberta pela segunda semana consecutiva. Cristian acabou como o mais votado pela casa, com 10 votos. O empresário havia protagonizado um conflito que acabou em briga generalizada na semana passada. Apenas Mc Guimê, Amanda e Bruna Griphao, além do próprio participante, não votaram em Cristian.

Fred também teve de enfrentar uma das consequências da última Prova do Líder e acabou como um dos emparedados da semana. Ele teve direito a um contragolpe e escolheu Domitila para enfrentar a berlinda.

A sister, o jornalista e Cristian puderam disputar a Prova Bate e Volta para tentar escapar do paredão. Domitila acabou levando a melhor e foi a grande vencedora da noite.

⚡ Bate-Volta #BBB23:



Domitila Barros vence a Prova Bate-Volta e escapa do Paredão! #RedeBBB pic.twitter.com/tAucM5oBHC — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2023

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais