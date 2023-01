BBB 23: Gabriel chama Bruno de ‘cabelo duro’ e gera críticas na internet

O participante Gabriel chamou o cabelo de Bruno Gaga de ‘duro’ e comparou com os carpetes da casa do Big Brother Brasil, enquanto os dois estavam na academia com outros companheiros do reality. A fala do brother não foi bem aceita por outros confinados.

Olhando para os demais participantes na academia, Gabriel falou do cabelo do colega de confinamento. “Caralh*… Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro”. Mesmo após Bruno ter dado explicações a Gabriel, o brother continuou: “Parece o carpete da grama ali”.

Após ouvir o que Gabriel falou, Larissa se dirigiu para o quarto e contou para Amanda. “O Gabriel falou um negócio para o Gaga que eu fiquei… Ficou mexendo no cabelo do Gaga e falou: ‘Ah, seu cabelo é duro igual os carpetes da rua’. Ele ficou sem graça. Nem falei nada, peguei e saí”. A sister disse “pesado”, reagindo de maneira negativa ao comentário do participante.

Na internet, usuários do Twitter criticaram a fala do participante e o acusaram de racismo. “O comportamento depreciativo do Gabriel se repete com outras pessoas da casa, hoje a vítima foi o Bruno Gaga”, escreveu um usuário. “O Gabriel vidraceiro além de tóxico, é racista. Vão deixar esse escroto continuar?”, comentou outro

