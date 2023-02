BBB 23: Relacionamento tóxico, aberto e bissexualidade; veja assuntos que repercutiram na 1ª semana

O discurso de Tadeu Schmidt no Big Brother Brasil 23 neste domingo, 22, sobre Bruna e Gabriel chamou a atenção para o assunto relacionamentos abusivos. A proporção da repercussão fora da casa reascendeu a discussão e a importância do debate sobre machismo em relações afetivas.

Por se tratar de um reality show, a dinâmica de convivência entre os participantes é um reflexo da sociedade e, por isso, diversas pautas ganharam destaque a partir do programa.

Ainda nesta edição, logo nos primeiros dias, o debate sobre relacionamento aberto e bissexualidade também ganharam notoriedade a partir de conversas e revelações dos participantes.

Relembre os debates que a 1ª semana do BBB 23 proporcionou:

Relacionamento tóxico

A mobilização em torno do tema relacionamentos tóxicos aconteceu devido aos atritos protagonizados pelo ex-casal Bruna e Gabriel que, geralmente, eram levados como brincadeira pelos dois. Gabriel reclamava que a atriz o interrompia constantemente e que ela era “grudenta”.

Por vezes, ele chegou a fazer isso de forma agressiva, segurando os ombros de Bruna. Ele também fez algumas ofensas a ela e, após dizer que daria uma cotovelada na boca da sister (também de brincadeira), Tadeu Schmidt interviu alertando os participantes sobre o relacionamento abusivo “antes que seja tarde”.

Segundo a psicanalista Natália Marques, especialista em relacionamentos amorosos, a agressividade é um dos sintomas de relacionamentos abusivos. “Essa agressividade pode ser tanto verbal, quanto física e muitas vezes pode ser justificada como uma brincadeira, o que causa confusão na vítima. ‘Será que eu estou exagerando e é só uma brincadeira?’ ‘Será que eu que sou chata por me incomodar com isso?’”, diz. Confira aqui 6 sinais de um relacionamento abusivo e como lidar com isso.

A atitude de Tadeu foi elogiada nas redes e abriu as portas para que usuários fomentassem o debate sobre o assunto fora do reality show. Uma ex-BBB que passou por uma experiência parecida chegou a se pronunciar:

Emilly Araújo, campeã da 17ª edição do programa viveu um relacionamento abusivo com Marcos Harter durante o reality, que culminou na expulsão do médico por agressão, após colocá-la contra a parede e apertar fortemente seu braço, causando hematoma. Veja aqui a repercussão do caso de Bruna e Gabriel e o que algumas personalidades comentaram.





Relacionamento aberto

Fred e Aline em conversa sobre relacionamento aberto Foto: Globo

Antes mesmo do programa começar, na Casa de Vidro, um fato sobre Manoel, que disputava uma vaga na casa, gerou curiosidade entre os espectadores: logo de cara, ele revelou que vive um relacionamento aberto com seu namorado Raphael. Veja aqui mais curiosidades sobre os participantes da Casa de Vidro.

Quando os integrantes do time Camarote, Fred Nicácio e Aline Wirley, entraram na competição, revelaram que também vivem casamentos abertos. “É, amigo, às vezes às pessoas julgam muito, né, e não entendem exatamente. E super compreensível elas não entenderem, porque a gente foi formatado para ser de um jeito. Mas aí é que tá... Dá tão certo! Dá tão certo, eu sei como a gente é feliz, como a gente se ama”, disse a ex-Rouge sobre seu marido Igor Rickli.

“Eu mudo, [meu marido] muda. E nossa relação muda. Estamos juntos há oito anos, eu não sou o mesmo de oito anos atrás, nem ele. Então por que nós temos que continuar em moldes, modelos, pactos, acordos que foram feitos há oito anos? Vamos reconversar. O diálogo vem antes”, comentou Fred sobre o companheiro Fabio Gelonese.

Fred, inclusive, chegou a trocar beijos com Gabriel Santana na festa do programa. Confira algumas reações de internautas em torno do assunto debatido no BBB 23.

Bissexualidade

Na semana passada, repercutiu nas redes um diálogo entre Bruna e Gabriel Santana sobre a orientação sexual dos dois. Ambos se identificam como bissexuais, porém enquanto a atriz revelou ser bissexual heteroafetiva, o ator se diz birromântico.

Os termos ficaram em alta nas redes sociais, já que alguns espectadores não conheciam o termo. Ainda que os dois sintam atração pelos dois gêneros, Bruna apenas se relacionou com homens. Já Gabriel, que já se envolveu com homens e mulheres, ainda comentou que sua atração sexual é maior por mulheres. Outras edições também já tiveram participantes bissexuais. Confira aqui a entrevista com Pocah e Lucas Penteado sobre o assunto.

“É muito doido, eu me entendo como bissexual, mas acho que sou birromântico. Eu me interesso romanticamente por homens e mulheres, mas por homens, a atração sexual é muito rara. A atração sexual é muito mais por mulher. Já beijei muito cara na vida, mas transar é muito raro. Eu não tenho essa vontade”, disse Gabriel.

Na conversa, Bruna revelou que sofreu ameaças e não se sentiu confortável ao contar para seus pais sobre sua sexualidade: “Eu contei pro meu pai porque, na época, eu tava recebendo um monte de ameaça. Foi horrível. Aí ele perguntou: ‘Tá, mas porque você tá recebendo essas ameaças?’, e eu fui contar. Parecia que eu tava contando pra ele uma promiscuidade, sabe? Eu fiquei com muita vergonha de contar”.

Veja algumas repercussões nas redes:

