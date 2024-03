BBB 24: Após noite de confusão, Tadeu Schmidt dá bronca nos participantes: ‘Chegamos no limite’

Irritada, Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina. Davi, por sua vez, durante a madrugada, encheu um balde com água da piscina no intuito de jogar na rival enquanto ela dormia. Antes de entrar na casa, no entanto, ele desistiu da vingança.

Os atos de Leidy Elin e Davi, ao que tudo indica, não agradaram a direção do BBB. Schmidt foi duro com os participantes, recusando até as palmas com as quais ele costuma ser recebido.