BBB 24: Davi e Juninho questionam sobre possível desistência de Rodriguinho ‘O cara fica fadigado’

No último sábado, 27, Davi e Juninho debateram na cozinha do Big Brother Brasil 24 sobre Rodriguinho. O cantor já havia mencionado a possibilidade de desistência, e pegou o Castigo do Monstro após Fernanda vencer a Prova do Anjo. “Será que o Rodriguinho quer desistir do programa?”, pergunta Davi.

Davi questiona sobre Rodriguinho durante conversa com Juninho Foto: Reprodução de Vídeo / Rede Globo

O baiano explica que ouviu o brother falando sobre desistência, mas Juninho rebate: “Ele falou que se pegasse o monstro ele apertaria o botão, não apertou. Então acho que desistir ele não vai. Pode ter mudado a concepção dele”. Ele acrescenta também que “à medida que tu fica fraco, tu acaba ficando forte. É no poço que a gente descobre a força que a gente tem”.

Davi pensa sobre os objetivos de Rodriguinho no programa, e reflete: “O cara fica fadigado, também, o cara que já tem família. Tem filho, tem mulher, tem casa, tem a vida dele lá fora. Não sei. Às vezes o cara veio pra cá pensando uma coisa, mas chegou aqui e viu outra. Saudade da família, também”. Ele finaliza dizendo que tudo pode mudar no programa: “Quem tá em cima vai pra baixo, quem tá em baixo vai pra cima. Quem um dia foi cancelado pode virar favorito”.