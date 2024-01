BBB 24: Madrugada após eliminação tem insatisfação, beijo e alerta sobre uso de termo; leia o resumo

A madrugada do Big Brother Brasil 24, mais uma vez, foi recheada de acontecimentos. Nesta quinta-feira, 11, o cozinheiro Maycon acabou eliminado do programa. Ele recebeu 8,46% dos votos em um paredão em que o público deveria escolher quem deveria permanecer no reality.

Também houve mais uma Prova do Líder, dessa vez envolvendo agilidade e sorte. Rodriguinho saiu como o grande vencedor e teve de pré-indicar três colegas à berlinda na nova dinâmica Na Mira do Líder. O cantor optou por Davi, Beatriz e Isabelle.

Veja como foi a madrugada após a primeira eliminação do BBB 24. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Uma participante ainda acabou ficando de fora do desafio pela liderança. Giovanna, que escapou da eliminação, quebrou o pé durante a festa na quarta, 10, e precisará usar uma bota ortopédica por cinco semanas.

A noite foi marcada por insatisfação após o resultado da liderança e o início de um possível casal, mas uma possibilidade de as coisas não acabarem bem. Isabelle também deu um alerta após o uso de um termo por Rodrigo durante a escolha dos pré-indicados ao paredão.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24 após a primeira eliminação

Uns comemoram, outros nem tanto

Enquanto os aliados de Rodriguinho comemoraram a liderança do cantor, outros colegas se mostraram decepcionados com ele. Davi, Beatriz e Isabelle, os pré-indicados à berlinda, não esconderam sua insatisfação com o brother.

Até quem não foi escolhido para o Vip se mostrou decepcionado. Alane comentou que pensava que seria escolhida para se livrar da Xepa e ainda disse que a decepção foi maior por enxergar no cantor uma figura paterna. “Eu trouxe meus problemas de fora para cá: ausência de pai, queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Aí acabou com a minha cabeça”, disse a sister em conversa com Beatriz.

O cantor, inclusive, resolveu tranquilizar a vendedora do Brás. “Fica tranquila. Confia em mim. Pode ficar tranquila. Eu tinha que dar três. Pode ficar super tranquila”, declarou Rodriguinho. O artista também repetiu o mesmo discurso a Isabelle.

Isabelle faz alerta a Rodriguinho

Durante a indicação para o Na Mira do Líder, Rodriguinho usou o termo “índia” para se referir a Isabelle. Mais tarde, a sister fez um alerta ao cantor e explicou que o uso da palavra é pejorativo. “Quando você vai falar de um indígena de fato, é indígena ou povo originário. Porque ‘índia’ foi quando o colonizador chegou no Brasil”, pontuou.

Beijo e ‘conchinha’

Nizam e Alane estão cada vez mais perto de formarem o primeiro casal do BBB 24. Os dois deram um selinho e o assunto foi comentado pelos participantes.

O brother, porém, inicialmente negou a possibilidade de fazer casal com a sister: “Qual o problema? Eu dou selinho na minha mãe”. Mais tarde, os dois resolveram dormir juntos de “conchinha”.

‘Traição’?

Ainda durante a conversa com os brothers, Nizam declarou que até votaria em Alane caso fosse necessário. “Nunca fiz jogo com ela. [...] Eu não quero ter nada com ela porque o meu jogo é com vocês. [...] Se chegasse em algum momento e eu tivesse que votar nela, eu iria votar nela”, declarou ele a Lucas Pizane, Rodriguinho, Fernanda e Giovanna Pitel.