BBB 24: Nizam se ofende ao ser chamado de ‘Faria Limer’; entenda e assista

O executivo de contas Nizam não escondeu seu descontentamento ao ser chamado de “Faria Limer” por Alane, seu possível affair no BBB 24, nesta quinta-feira, 11. Na ocasião, os dois conversavam com outros participantes sobre as chances de formarem um casal.

Beatriz começou o assunto dizendo que Nizam parecia “alguém de desenho animado”. Na sequência, Alane assume: “Eu te vejo e acho meio ‘Faria Limer’ assim, com todo respeito. [...] Eu sempre falei que não ia ficar com nenhum ‘Faria Limer’”.

Nizam, então, cruza os braços e se mostra ofendido. O termo se refere a executivos que trabalham no setor financeiro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, e ganhou popularidade após passar a ser usado para se referir a estereótipos de homens que vivem seu dia a dia no local.

Nizam se ofende ao ser chamado de 'Faria Limer'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Nizam e Alane chegaram a protagonizar alguns momentos de romance na casa, como na primeira festa do programa, e trocaram um selinho e dormiram de conchinha na madrugada de quinta. Durante a conversa, Marcus Vinicius perguntou se a sister “pegou” o executivo.

“Eu não estou em casa para assistir, me avisa”, brincou Marcus. “Se eu ‘pegar’, eu vou te contar”, prometeu ela. “Eu te conto também”, completou Nizam. Logo em seguida, o executivo falou apenas com Alane e pediu: “’Faria Limer’ não, pô”.