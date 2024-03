BBB 24 mostra reação de Wanessa após saber de expulsão por agredir Davi; veja vídeo

O episódio de hoje do BBB 24 foi ao ar na noite deste sábado, 2, abordando a expulsão de Wanessa Camargo após acusação de agressão a Davi, exibindo inclusive a reação da cantora ao receber a notícia dentro do confessionário.

Como a Globo descreveu a expulsão de Wanessa após agressão de Davi

PUBLICIDADE Após a introdução feita por Tadeu Schmidt, foram exibidos trechos da festa do dia anterior, que contou com um show de Wesley Safadão. Em sequência, o apresentador apareceu na tela e explicou a situação da seguinte forma: “A festa acabou de manhãzinha, a turma entrou para casa, como sempre, mas a Wanessa estava mais agitada e não queria dormir. Foi levada pela Pitel até o quarto Magia. A Yasmin foi atrás. Lá no Magia, o Davi já estava dormindo, coberto com edredom. Foi quando a Wanessa foi até o pé da cama dele e, fazendo um movimento com os braços, atingiu o Davi.”

“Minutos depois, por conta própria, o Davi foi até o confessionário se queixar do que tinha acontecido. Depois disso, o Big Brother Brasil analisou as imagens e, no início da tarde, chamou o Davi ao confessionário. Ele confirmou que se sentiu agredido pela Wanessa. E, diante dessa denúncia, e seguindo as regras do programa, a Wanessa foi desclassificada”, concluiu, antes da exibição de mais um VT.

Foi exibida, então, a cena em que Wanessa Camargo entra no quarto aparentemente bêbada e acaba cometendo o ato que culminou em sua expulsão.

O que Davi disse no Confessionário do BBB 24?

No programa de hoje do BBB 24, foram exibidos também trechos do que Davi falou enquanto estava no confessionário:“Tava dormindo no quarto, a Wanessa Camargo entrou no quarto dançando, como vocês viram ali, dançando, pulando, acendendo e apagando a luz. Ela viu que eu estava no quarto e mesmo assim continuou. Em seguida, veio para a cama, viu que eu estava dormindo e deu um tapa na minha perna. Ainda pediu desculpas. ”

Reação de Wanessa Camargo no confessionário após descobrir que foi expulsa do BBB 24 por conta de agressão a Davi Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

“Me senti invadido no momento. Estava dormindo, descansando, ela me deu um tapa. Acredito que isso aí é falta de respeito. Se eu tivesse dado um tapa nele, acredito que seria uma agressão. Peço que vocês revejam essa situação aí, por favor”, concluiu.

Na sequência, Davi aparece conversando com colegas, já fora do confessionário, e diz: “Não vai ficar de graça, não. Sou otário? Pensa que vai fazer o que quiser comigo aqui? Não vai fazer não, tô cheio de ódio. Tenho certeza que eles vão tomar uma atitude referente a isso aí. Se não tomar, eu vou virar o Satanás nesse Big Brother aqui”.

É mostrado o momento de retorno de Davi ao local, posteriormente, quando afirma: “Eu me senti agredido e provocado. Eu sei que ela estava fazendo aquilo para me provocar. Porque eu estava deitado na cama, tinha várias vazias, ela veio em direção à minha cama e deu um tapa na minha perna. Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo, ontem à noite, e por questão desse tapa, eu quero que ela seja expulsa do programa”.

O que foi dito a Wanessa no confessionário

Foi exibida também a reação de Wanessa Camargo ao descobrir que foi expulsa. Ela passa pela sala após acordar, enquanto Davi estava na cozinha, e entra no confessionário. Uma voz da produção diz: “Nós recebemos uma denúncia de agressão essa noite, no final da festa, pelo Davi, de que você deu um tapa nele enquanto estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta deste tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”. Imediatamente Wanessa começa a chorar.

A edição do BBB 24 mostrou o momento em que a voz do ‘Big Boss’ fala com os participantes, e depois a forma como participantes reagiram, e o momento em que Yasmin e Leidy vão cobrar explicações sobre o fato a Davi.

Wanessa Camargo no momento que originou acusação de agressão por parte de Davi no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Por que Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24

A expulsão de Wanessa Camargo aconteceu na madrugada deste sábado, 2. Após a festa, Wanessa retornou ao quarto ao lado de Pitel, acompanhada também por Yasmin. Agitada, a cantora pulou e cantou, além de acender e apagar as luzes do quarto.

Em determinado momento, Wanessa foi em direção a uma cama, e chegou a dar um soco leve em uma cama. Yasmin advertiu a amiga: “É o Davi que tá dormindo...”. “Desculpa, Davi! Desculpa... Eu tô bem louca!”, respondeu a cantora, ao perceber que acordou o colega.

“A Wanessa deixou a competição após um relato do Davi. No confessionário, o Davi confirmou que foi agredido pela Wanessa enquanto dormia no quarto Magia. Assim, seguindo as regras do BBB, a Wanessa foi chamada ao confessionário e lá foi informada de que deveria sair da casa imediatamente”, explicou Tadeu Schmidt posteriormente.

Após ter conhecimento da notícia, Yasmin Brunet, uma de suas aliadas na casa, chegou a chorar e demonstrou insatisfação com o comportamento de Davi.

Do lado de fora do BBB 24, o humorista Rafinha Bastos, antigo desafeto da cantora, também se manifestou sobre a expulsão, dizendo que se sente “vingado”.