Rafinha Bastos comemora expulsão de Wanessa do BBB 24: ‘Me sinto vingado’

Rafinha Bastos, antigo desafeto de Wanessa Camargo, ironizou a expulsão da cantora do BBB 24 na noite deste sábado, 2. “Que dia especial”, escreveu nas redes sociais, ao lado de outros comentários em tom de comemoração e bom humor.

Rafinha Bastos e Wanessa Camargo: humorista comentou expulsão de cantora do BBB 24 Foto: Instagram/@rafinhabastos/@wanessa

“Muitas pessoas pensam que eu fiquei feliz com a queda da Wanessa Camargo. Acham que eu tô celebrando o momento ruim que ela tá vivendo e que eu me sinto vingado. Essas pessoas devem estar com calor, porque é Verão e elas estão cobertas de razão”, escreveu Rafinha, em tom de piada.

Wanessa Camargo e Rafinha Bastos

O humorista foi processado pela cantora após uma indisposição ocasionada por uma piada feita durante o programa CQC em setembro de 2011. Na ocasião, se referindo a Wanessa, que estava grávida, comentou que "comeria ela e o bebê". O episódio culminou no afastamento e demissão do programa da Band. Em entrevista ao Flow Podcast em 2020 Rafinha Bastos explicou o porquê de não ter pedido desculpas: "O que eu não fiz não foi só pra mim. Senti que era importante para a comédia [...] Talvez a minha comunicação nesse momento tenha sido um pouco equivocada. A minha opção de não pedir desculpa, eu tenho orgulho".

Em entrevista ao podcast Téte a Theo, em 2023, Wanessa falou sobre o que fez com o valor da indenização que recebeu no processo contra o comediante: “Esse dinheiro foi para um outro lugar. Não usei um centavo desse dinheiro, porque não gosto de usar dinheiro que me fez muito mal”.

“Está muito bem-resolvido para mim. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim, nada disso. Ele não vai entender que, acima do orgulho dele, tinha uma mulher grávida com muita dor. Desejo que ele siga a vida dele, porque não gosto de ficar empacada no mesmo lugar, tenho pavor disso. Então, desejo que ele desempaque”, continuou Camargo na ocasião.