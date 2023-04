‘Blade’: Mia Goth entra para elenco de novo filme da Marvel, diz site

A atriz Mia Goth, estrela de filmes de terror como Pearl e X - A Marca da Morte e neta da também atriz brasileira Maria Gladys, entrou para o elenco de Blade, novo filme dos estúdios da Marvel.

A informação é do site Deadline, que diz que fontes confirmaram que ela se juntará a Mahershala Ali, vencedor do Oscar por Moonlight, no longa.

Até o momento, detalhes sobre a trama ou sobre a personagem de Mia não foram revelados, mas o filme deve contar a história de Blade, personagem que é um caçador de vampiros e um anti-herói dos quadrinhos da Marvel.

Entre 1998 e 2004, o personagem chegou a ganhar três filmes estrelados por Wesley Snipes e dirigidos por Stephen Norrington. Para a nova versão, Yann Demange ficará no comando da direção e Michael Starrbury será o responsável pelo roteiro.

O filme foi anunciado em 2019 pela Marvel e tem previsão de estreia para 6 de setembro de 2024. Além do longa, Mia também poderá ser vista em MaXXXine, continuação de Pearl que chega aos cinemas no próximo ano.

Em fevereiro de 2023, ela chegou a dizer à revista Cultured Magazine que tem a avó como maior inspiração: “Ela teve uma vida incrível, passou por muita coisa e sempre me incentivou a expandir meu universo o máximo possível”.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais