Caio Blat encerra contrato com a Globo após 25 anos e migra para o streaming: ‘Dever cumprido’

O ator Caio Blat informou que decidiu encerrar o contrato com a Rede Globo após 25 anos nesta quarta-feira, 2. O anúncio foi dado pelo próprio artista através do Instagram, em que publicou um vídeo relembrando produções marcantes na emissora, como Retrato de Mulher, de 1993, e Deus Salve o Rei, de 2018.

“Toda uma vida. Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido”, escreveu. Caio também disse que os 26 projetos em que trabalhou na Globo refletiram o seu “amadurecimento e crescimento profissional”. “Ao mesmo tempo, sempre tive enorme liberdade para atuar no cinema e nos palcos”, afirmou.

Caio Blat encerrou o contrato com a Rede Globo após 25 anos na emissora. Foto: Rede Globo/Divulgação

O artista informou que agora estará envolvido em uma produção da HBO ao lado de “amigos feitos na Globo” e nomes como Camila Pitanga, Monica Albuquerque e Maria Medicis. Ele, porém, não revelou o nome do projeto.

O ator também informou que ainda há estreias a serem lançadas em parceria com a Globo, como uma série baseada na obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. “Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto”, disse.

Por fim, ele agradeceu ao público que sempre o acompanhou ao longo de sua trajetória na emissora. “Estaremos sempre juntos. Tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem”, escreveu.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para um posicionamento sobre o encerramento do contrato com Caio Blat, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais