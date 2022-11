‘Casamento às Cegas Brasil’: Veja quem são os participantes da 2ª temporada do reality da Netflix

Publicidade

A estreia da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil está cada vez mais próxima e, nesta quarta-feira, 23, a Netflix revelou quem serão os participantes da nova parte.

Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o programa contará com dez competidores principais. Além disso, o serviço de streaming também disponibilizou o trailer da temporada do reality show.

Leia também ‘Casamento às Cegas Brasil’: Segunda temporada ganha nova data de estreia

Assista:

A dinâmica da segunda parte será a mesma da primeira. Os participantes precisam conversar “às cegas” até decidirem com quem vão se casar.

Eles então embarbam para uma lua-de-mel, desta vez na Floresta Amazônica. Após, os competidores passam a fazer parte da rotina um do outro após decidirem pelo “sim” ou “não” no altar.

Sob direção de Cássia Dian, Casamento às Cegas Brasil chega ao catálogo da Netflix no dia 28 de dezembro. O programa será dividido em três partes: a segunda estreia no dia 4 de janeiro e a terceira, no dia 11 de janeiro.

Continua após a publicidade





Conheça os participantes de Casamento às Cegas Brasil

Alisson Hentges

Alisson Hentges é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Alisson tem 27 anos, é administrador de produção e nasceu no Rio Grande do Sul.





Guilherme Martins

Continua após a publicidade

Guilherme Martins é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Guilherme tem 29 anos, é controlador de tráfego aéreo e nasceu no Espírito Santo.





Robert Richard

Robert Richard é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Robert tem 29 anos, é personal trainer e nasceu em São Paulo.





Continua após a publicidade

Tiago Augusto

Tiago Augusto é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Tiago tem 35 anos, é representante comercial e nasceu em São Paulo.





William Domiêncio

William Domiêncio é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

William tem 26 anos, é auxiliar contábil e nasceu em São Paulo.

Continua após a publicidade





Flávia Queiroz

Flávia Queiroz é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Flávia tem 27 anos, é enfermeira e professora e nasceu em Minas Gerais.





Maíra Bullos

Maíra Bullos é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Continua após a publicidade

Maíra tem 31 anos, é social media e nasceu no Rio de Janeiro.





Thamara Térez

Thamara Térez é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Thamara tem 30 anos, é advogada e mora no Rio de Janeiro.





Vanessa Carvalho

Continua após a publicidade

Vanessa Carvalho é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Vanessa tem 32 anos, é psicóloga e empresária e nasceu em Minas Gerais.





Verônica Brito

Verônica Brito é participante de 'Casamento às Cegas Brasil'. Foto: Helena Yoshioka/Netflix

Verônica tem 31 anos, é modelo e empresária e nasceu em São Paulo.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais