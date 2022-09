Confira o primeiro teaser da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’

A Disney divulgou a primeira prévia da série derivada de Percy Jackson neste sábado, 10. O teaser de Percy Jackson e os Olimpianos foi revelado durante a D23 Expo.

A feira anual da Disney revelou novidades de cinema e animação. O teaser mostra o protagonista, interpretado por Walker Scobbell no Acampamento Meio-Sangue.

Percy Jackson e os Olimpianos possui cinco volumes publicados entre 2005 e 2009. A série ainda contou com o derivado Os Heróis do Olimpo, também com cinco volumes.

Além de Walker, estarão Leah Jeffries como Annabeth, filha da deusa Atena e interesse romântico de Percy; e Aryan Simhadri como Grover, o sátiro que é melhor amigo e protetor do protagonista.

Rick Riordan vai escrever o piloto da série, ao lado de Jon Steinberg. A direção ficará por conta de James Bobin e, ainda que a data de estreia não tenha sido definida pelo Disney+, o autor espera que a produção saia apenas em 2024.

Rick Riordan, autor de 'Percy Jackson', ao lado de Leah Jeffries, Walker Scobell e Aryan Simhadri, que darão vida a Annabeth, Percy e Grover, respectivamente, na série do Disney+.

