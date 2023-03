‘Dança dos Famosos’: Heloísa Périssé e Guito são os primeiros participantes confirmados na disputa

A poucos dias da estreia da Dança dos Famosos, a atriz Heloísa Périssé, que vive Maria do Socorro em Cine Holliúdy, e o ator Guito, que interpretou Tibério em Pantanal, foram os primeiros participantes confirmados na disputa. O anúncio foi dado por Ana Maria Braga no programa Mais Você desta quinta-feira, 9.

Ao todo, 16 personalidades participarão do quadro do Domingão com Huck. Os outros nomes serão anunciados neste domingo, 12, e a disputa começará oficialmente a partir do dia 19 de março.

Demais participantes da 'Dança dos Famosos' serão anunciados neste domingo, 12, no 'Domingão com Huck'. Foto: Fábio Rocha/Rede Globo/Divulgação

Desta vez, o Dança dos Famosos contará com uma dinâmica inédita. O elenco começará a competição dançando com coreografias em grupo, e não mais em duplas, como era o costume.

O trio de jurados técnicos será composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A cada semana, o programa trará um convidado para compor o júri artístico.

Dança dos Famosos tem direção de Henrique Matias. Domingão com Huck vai ao ar depois de The Masked Singer Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais