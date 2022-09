‘Deadpool 3′ chega em 2024 e terá retorno de Hugh Jackman como Wolverine

Os fãs do Wolverine podem comemorar, pois Hugh Jackman voltará a viver o herói no filme Deadpool 3. A novidade foi divulgada em um vídeo compartilhado pelo ator e por Ryan Reynolds, que interpreta o anti-herói.

Além disso, a sequência ganhou uma data de estreia: 6 de setembro de 2024. O longa chegará aos cinemas quase seis anos depois de seu antecessor, que foi lançado em 2018.

No vídeo promocional, Reynolds brinca sobre sua dificuldade com o desenvolvimento do filme e conta que teve uma ideia. É nesse momento que ele diz: ‘Ei, Hugh, você quer interpretar o Wolverine mais uma vez?”. Jackman aparece subindo as escadas ao fundo do vídeo, e responde: “Sim, claro”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Ryan Reynolds e Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, já haviam revelado que o terceiro filme de Deadpool integraria o MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). O anúncio desta segunda confirma que Wolverine também será integrado ao universo.

“Estamos trabalhando muito duro no próximo filme de Deadpool por muito tempo já. Eu tive que realmente investigar a minha alma para esse. A primeira aparição dele no MCU obviamente precisa ser especial”, disse o ator no vídeo.

Ryan Reynolds em cena de 'Deadpool 2'. O personagem retorna para novo filme em 2024. Foto: 20th Century Fox

