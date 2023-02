Dia do Pokémon: Netflix divulga teaser de série animada em stop-motion com personagens da franquia

Nesta segunda, 27, a Netflix divulgou o primeiro teaser de Pokémon Concierge. Trata-se de uma produção desenvolvida em stop-motion feita pela plataforma de streaming em parceria com a The Pokémon Company, celebrando os 17 anos do lançamento do primeiro jogo da franquia.

Segundo a sinopse, a série animada conta a história de Haru, uma concierge no Pokémon Resort, e suas interações com os Pokémon e seus donos que os visitam como convidados. “Estamos muito felizes em anunciar a série no Dia do Pokémon [comemorado anualmente em 27 de fevereiro] e trazer novidades para o público nesta data especial que celebra a popular franquia”, contou Minyoung Kim, vice-presidente de conteúdo da Netflix na Ásia.

Veja o teaser:

“A Netflix espera encantar os fãs no Japão e em todo o mundo com Pokémon Concierge, uma experiência visual e narrativa original que conta com uma animação em stop-motion revolucionária ambientada no universo Pokémon”, completou Kim.