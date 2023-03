Disney divulga trailer de ‘Peter Pan & Wendy’ com cenas de Jude Law como Capitão Gancho; veja

Mais um live action irá compor o catálogo de filmes da Disney: Peter Pan & Wendy. A novidade, que teve o primeiro trailer divulgado na última terça-feira, 28, conta com protagonismo de Alexander Molony e Ever Anderson, além de Jude Law como o vilão Capitão Gancho.

Conforme a sinopse, o filme “apresenta Wendy Darling, uma menina com medo de deixar a sua infância para trás e que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Ao lado de seus irmãos e da fada, Tinker Bell, Wendy viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra o Capitão Gancho, um pirata malvado, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre”. A novidade chega em 28 de abril ao Disney Plus.

Primeiro pôster de 'Peter Pan e Wendy' Foto: The Walt Disney Studios / Divulgação

Além de Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil 6: O Capítulo Final), o elenco inclui Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Descoberta das Bruxas), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Uma História Star Wars) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

David Lowery (Meu Amigo, o Dragão) assina a direção e comenta: “Ao fazer Peter Pan & Wendy, nos propusemos a criar um filme que homenageia tanto o texto original de J.M. Barrie, quanto a adaptação para animação de Walt Disney. Nós queríamos fortalecer nossa releitura com sinceridade emocional, um coração aberto e um grande desejo de aventura. Centenas de incríveis artistas passaram muitos anos trabalhando para esse filme ir para a tela, e eu estou animado para que o público veja o trabalho final, embarque nessa aventura e redescubra esse conto eterno a partir de uma nova perspectiva”.

Vale relembrar que o filme foi anunciado em setembro em uma convenção de fãs na Califórnia, nos Estados Unidos. A ocasião reuniu no palco Jude Law e seus companheiros de elenco Alexander Molony, Ever Anderson e Alyssa Wapanâtahk.