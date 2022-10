‘Eleita’: Clarice Falcão estrela governadora influencer em comédia distópica: ‘Meme já é realidade’

Continua após a publicidade

Dias após o primeiro turno das eleições no Brasil, a Amazon Prime lança, nesta sexta-feira, 7, Eleita. A série de sete episódios traz Clarice Falcão de volta à comédia em uma distopia não tão longe da realidade.

A história se passa em um Rio de Janeiro decadente: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. Neste cenário caótico, Fefê (Clarice Falcão), uma jovem influenciadora digital com aversão a qualquer tipo de responsabilidade, decide se candidatar a governadora do estado “na zoeira”.

Leia também Clarice Falcão será influenciadora eleita para o governo do Rio de Janeiro em comédia do Amazon

O problema é que essa piada fez sucesso. Eleita, ela, que não sabe a diferença entre governador e prefeito, tentará conciliar sua vida agitada de festas com a administração do Estado do Rio de Janeiro.

Clarice Falcão em 'Eleita' Foto: Laura Campanella

Além de dar vida à protagonista, Clarice criou o seriado junto com Célio Porto e afirma que, por estar presente em todos os processos da produção, a personagem já foi se introjetando nela naturalmente.

“Ela é um sintoma de um cenário real que a gente não vê. Nós vemos que essa história não é tão impossível assim. O meme já é realidade. A internet tem uma coisa exacerbada, de espetáculo. Sinto que querem cada vez mais escândalos, então acabamos dando espaço pra esse tipo de gente. Existe um vício pelo próximo meme”, avalia a atriz.

Em entrevista ao Estadão, a diretora Carolina Jabor, comenta que, a princípio, o intuito era que a trama dialogasse com o surrealismo, porém foi se aproximando cada vez mais da realidade.

Continua após a publicidade

“O que era meme pra gente, já era realidade na internet. A gente começou a criar uma série com um tom de surrealismo, mas já era real. A política, hoje, é muito influenciada pelas redes sociais”, opina.

A comédia para aproximar

Clarice Falcão interpreta influenciadora na série 'Eleita' Foto: Laura Campanella

Carolina ainda destaca que, apesar de lamentar que a realidade seja tão semelhante à satira proposta em Eleita, a forma que a história é retratada possibilita uma maior aproximação do público em torno do debate sobre política no País.

“A comédia te possibilita escrachar e extrapolar mais. Você pode fazer uma crítica em relação a esse cenário, mas a risada pode alcançar mais pessoas. É um gênero mais democrático e generoso”, explica.

“Pessoalmente, essa comédia foi essencial para minha sanidade, após esse período de pandemia. É uma análise dos tempos que você está vivendo e eu acho que isso é super importante, porque propõe uma reflexão sobre o seu voto. Fala muito sobre o respeito que seu voto merece e não apenas votar pelo ódio”, acrescenta Clarice.

Eleita conta também com outros nomes no elenco, como Diogo Vilela, Luciana Paes, Polly Marinho, Rafael Delgado, Bella Camero, Felipe Velozo e Pablo Pêgas, além de participações especiais de Ingrid Guimarães, Diogo Defante, Cristina Pereira, Betty Gofman, Suely Franco e mais. Com roteiro de Célio Porto, Clarice Falcão, Matheus Torreão, Rafael Spínola e Carolina Jabor, a série tem produção executiva de Juliana Capelini, Renata Brandão e Carolina Jabor, da Conspiração.