Criticado no ‘Dança dos Famosos’, Henri Castelli revela problema; veja vídeo do tratamento e reações

O ator Henri Castelli compartilhou as dificuldades que enfrenta para parcipar do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. Ele foi criticado nas redes sociais pela apresentação no último fim de semana e disse que tem sofrido com dores na perna.

“Semana passada eu tive um probleminha no tornozelo. Nesta semana, novamente. Agora a fíbula deu uma complicadinha, mas o fisioterapeuta está chegando”, afirmou em vídeo publicado no Instagram. Depois, postou também parte da intervenção feita pelo profissional para o tratamento.

Henri Castelli mostra tratamento com fisioterapeuta para problemas na perna; ator participa do 'Dança dos Famosos' Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@henricastelli

“Vou ajustar a cabeça da fíbula”, diz o fisioterapeuta Pablo Machado, enquanto manobra o joelho do ator. Ao som de Dias de luta, dias de gloria, de Charlie Brown Jr., Henri faz cara de dor.

“Quero dividir com vocês as alegrias e dores, medos e ansiedades que fazem parte de todo ser humano”, escreveu o ator na publicação. Ele volta ao palco do programa neste domingo. “Não existe recuar. Foguete não dá ré. Vamos do jeito que dá, com todos os cuidados possíveis”. afirmou.

Tratamento e recuperação

Veja o vídeo publicado por Henri Castelli:

Críticas e deboche

Após a apresentação do domingo, 10, usuários das redes sociais não pouparam Henri de críticas, brincadeiras e deboche. Foram vários os comentários sobre a performance dele, vista como engessada. Veja algumas reações: