Jess Smith, a Bebê Sol de ‘Teletubbies’, conta sobre as gravações: ‘Ri de mim mesma no espelho’

Jessica Smith, conhecida por ter interpretado a Bebê Sol no seriado Teletubbies, da BBC, contou sobre o processo de gravações vinte anos após o fim da série.

Ela, que agora trabalha em uma empresa de segurança e mora em Whitstable, cidade no litoral britânico, disse não se lembrar muito das filmagens, mas revelou que o processou durou apenas metade de um dia.

Jess Smith, a Bebê Sol de 'Teletubbies', agora trabalha em uma empresa de segurança. Foto: Instagram/@j.smith_1995

“Me contaram que eu fui colocada em frente a um espelho e comecei a rir de mim mesma. Fui colocada em uma cadeira alta e meu pai ficava brincando com carrinhos no chão para me fazer olhar para baixo”, relatou em entrevista ao jornal britânico Daily Star.

Jess ainda contou que ainda recebe pedidos de autógrafos, embora seja difícil de ser reconhecida. “Eu não sou necessariamente reconhecida, mas, assim que alguém diz quem eu sou, eles podem perceber as semelhanças”, afirmou.

Teletubbies foi ao ar pela BBC entre 1997 e 2001. Entre 2015 e 2018, uma nova adaptação foi feita, mas não obteve o mesmo sucesso da versão original.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais