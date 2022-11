Julie Bowen de ‘Modern Family’ diz que já se apaixonou por uma mulher

Publicidade

A atriz, Julie Bowen que interpreta Claire Dunphy em Modern Family, revelou durante o episódio do podcast Quitterts desta segunda-feira, 31, que já se interessou por uma mulher, apesar de se identificar como heterossexual.

Os comentários da atriz vieram enquanto ela discutia sobre colocar rótulos na sexualidade com a entrevistada Becca Tilley, que hoje namora com a cantora Hayley Kiyoko.

“Eu sou direta. Eu sempre fui direta. Eu estava apaixonado por uma mulher por um tempo, mas ela não me amava de volta. (...) Ela gostava de mulheres, mas não gostava de mim desse jeito”, declara Julie.

Durante o bate papo, Julie ainda diz que por nunca ter “rolado nada”, não teve de fato que desafiar sua sexualidade. “Espero que as pessoas nem sempre tenham que se assumir”, disse Bowen a Tilley. “O que você faz com seu corpo não deve ser a primeira coisa que sabemos sobre as pessoas ou com a qual nos importamos – isso é problema seu.”

“Não tenho problema em sair do armário”, acrescentou. “Só espero que um dia as pessoas não precisem sair, porque isso causa muito estresse e peso adicionado. A vida já é muito difícil, se apaixonar deveria ser uma coisa natural e bonita que as pessoas não deveriam ter que explicar a ninguém.”

Julie Bowen foi casada durante 13 anos com o investidor imobiliário, Scott Phillips, embora tenham se divorciado no começo de 2018 o casal tem três filhos adolescentes.