Longa ‘Adão Negro’ ganha novo teaser; confira

O longa Adão Negro, protagonizado por Dwayne Johnson, ganhou um novo teaser que mostra o anti-herói despertando após uma hibernação de quase 5 mil anos. A prévia ainda traz uma curiosidade sobre o personagem. Ele existia bem antes de figuras como Batman e Superman darem as caras. Na trama, Adão Negro enfrenta a Sociedade da Justiça e mostra a origem do anti-herói, que era um escravo, morreu e retornou como um deus com superpoderes.





Além de Dwayne Johnson, a produção conta com nomes como Noah Centineo como Esmaga Átomo; Quintessa Swindell como Ciclone; Pierce Brosnan como Senhor Destino; Aldis Hodge como Gavião Negro e a participação de Viola Davis como Amanda Waller.

O filme estreia em 21 de outubro desse ano e tem na direção Jaume Collet-Serra, que tomou a frente de produções como A Órfã e tem o roteiro assinado por Adam Szytkiel.