‘Modo turbo’: Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o paredão; assista

Boninho anuncia que vai acelerar o programa Foto: @jbboninho Via Instagram

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, disse que a pressão dentro do programa vai aumentar a partir do próximo paredão, que será realizado nesta terça-feira, 26, com o “modo turbo”, e acrescentou que as inscrições para a próxima edição do programa estarão abertas em breve.

Em suas redes sociais, Boninho explicou sobre a reta final do programa: “A pressão do Big Brother só deve aumentar. Terça-feira é o último paredão tranquilo”, completando que o programa vai voltar ao “modo turbo”.