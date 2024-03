Toda edição do Big Brother Brasil tem em seu elenco jogadores de destaque. São aqueles personagens que conquistam a audiência, geram entretenimento nas redes sociais, motivam maratonas. Nem sempre são perfeitos. Aliás, são justamente participantes que expõem a ambiguidade humana na tela, um reflexo de quem assiste de casa – e, por isso despertam uma torcida apaixonada, seja contra ou a favor. No BBB 24, Davi já provou ser essa pessoa.

Diretamente de Salvador, Bahia, Davi Brito tem 21 anos e trabalhava como motorista de aplicativo antes de entrar no programa. Pouco mais de dois meses depois da estreia, ele já coleciona 7,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. No Carnaval de Salvador, chegou a receber até homenagens.

Davi: o participante mais seguido do BBB 24 Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

A participação de Davi no BBB 24 tem sido agitada. O brother se envolveu em brigas e polêmicas, movimentou os ânimos dentro do confinamento e também aqui fora. Por conta disso, especula-se que ele tem grandes chances de ser o vencedor da edição. O posto de protagonista, afinal, ele já conquistou.

Mocinho, vilão ou jogador nato?

PUBLICIDADE Davi é o personagem que o brasileiro gosta de ver no reality: ele erra, volta atrás, pede desculpa, acerta, erra de novo, provoca, brinca, se diverte – e incomoda. Afinal, Davi é mocinho, vilão, ou um jogador nato?

A psicóloga Paloma Muniz, da equipe do reality La Maison - Drag me as a Queen, do canal E!, pensa que rotular Davi em uma dessas categorias é uma simplificação injusta, por ele ser um jogador que compreende as sinuosidades do game. “Sua presença no Big Brother não se limita a um papel pré-definido, mas reflete a riqueza e a profundidade da psique humana em toda a sua diversidade e complexidade”, acredita Paloma.

Na casa mais vigiada do Brasil, Davi se distingue pela intensidade e autenticidade. “Ele vai um pouco além das máscaras sociais e, talvez por isso, ele se destaca. Como um rapaz negro da periferia de Salvador, carrega consigo as marcas de uma realidade de desigualdade e escassez de oportunidades. No entanto, ele também demonstra uma compreensão da potência das portas que se abrem para ele no contexto do Big Brother”, analisa Paloma.

Publicidade

Davi atende ao Big Fone no BBB 24 Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Segundo ela, essa consciência pode ser vista como uma manifestação do arquétipo do herói ou mocinho: aquele que enfrenta desafios e supera adversidades em busca de crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, ele orienta suas ações no jogo pela estratégia, se adaptando a cada cenário, características que podem ser associadas ao arquétipo do jogador nato.

A youtuber e apresentadora Ju Nogueira, que comenta BBB no canal Já Contei?, também julga que a trajetória de Davi no programa transita pelos três rótulos. “Da perspectiva do Davi por ele mesmo, dentro da casa, ele é um jogador nato, que se posiciona, tem aliados e inimigos, não se esconde do jogo nem das adversidades. Mais do que isso, ele joga com o público, quando se mostra disposto a participar de dinâmicas, como atender ao Big Fone, batalhar pela liderança e organizar votos contra seus alvos. É exatamente isso que o público espera de um participante”, diz Ju.

Ao mesmo tempo, aqui fora, Davi seria a personificação do mocinho. Ele é pauta constante no Sincerão, teve suas roupas jogadas na piscina, foi agredido e denunciou à produção: são episódios que estimularam sua torcida. Pode, ainda, alimentar uma imagem de vilão, quando tem falas questionáveis que rendem polêmica.

Dinâmica do Sincerão no BBB 24 gera discussão acalorada entre Leidy Elin e Davi na noite de segunda-feira, 4 Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Os arquétipos comuns entre jogadores do reality

A psicóloga Paloma Muniz explica quais características remetem a esses arquétipos comuns e como eles se manifestam nos jogadores do Big Brother Brasil. Veja:

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Mocinho: Associado ao arquétipo do herói, representa a coragem, a integridade, o altruísmo e a busca por justiça. Características típicas incluem generosidade, nobreza de caráter, lealdade e empatia pelos outros. No programa, um mocinho pode ser aquele participante que defende os valores morais, apoia os colegas de confinamento e busca resolver conflitos de forma pacífica e justa. Vilão: Frequentemente ligado aos aspectos obscuros e reprimidos da psique (ou seja, que não são bem aceitos socialmente ou vistos de forma negativa pela moral), suas características típicas incluem manipulação, crueldade, egoísmo, traição e busca de poder a qualquer custo. No contexto do Big Brother, um vilão pode ser aquele participante que busca prejudicar os outros, manipular situações em seu próprio benefício e agir de forma desonesta para alcançar seus objetivos no jogo. Jogador: O estrategista. Simboliza astúcia, adaptabilidade e habilidade em navegar por situações desafiadoras. Características típicas incluem sagacidade, perspicácia, capacidade de manipulação de informações e planejamento de jogadas. Um típico jogador no BBB pode ser aquele que utiliza estratégias complexas para avançar no jogo, formando alianças, manipulando votos e aproveitando oportunidades para garantir sua permanência no programa.

Publicidade

Um ou outro?

Os arquétipos não são fixos ou exclusivos, ressalta Paloma. “Um participante pode apresentar características misturadas ao longo do programa, ou até mesmo transcender essas categorias”, afirma a psicóloga. O processo de rotular os brothers também depende da interpretação individual de cada telespectador, sendo influenciado por fatores pessoais, culturais e emocionais.

Na perspectiva da apresentadora Ju Nogueira, o arquétipo do jogador nato acaba se sobrepondo na figura de Davi. “É um personagem que o público gosta de assistir e acompanhar, porque tem narrativa, autenticidade e sangue no olho. Os apaixonados por reality buscam isso em um só jogador há tempos”, pondera.

Favorito dos telespectadores?

A popularidade crescente de Davi com a audiência se dá pela identificação do público. “Ressoa com narrativas mais profundas de representatividade e empatia. Quantos jovens periféricos não se veem refletidos na história dele? Sua jornada, marcada por altos e baixos, momentos de tensão e superação, toca em fibras emocionais que muitos espectadores podem reconhecer em suas próprias vidas”, assinala Paloma.

“Enquanto suas polêmicas, brigas e estratégias de jogo contribuem para a dinâmica do programa, mantendo os espectadores engajados, sua presença na casa desafia estereótipos e promove discussões sobre questões sociais e raciais, gerando um impacto que vai além do entretenimento”, resume a psicóloga. Dessa forma, Davi não é apenas um personagem de um reality show, mas “um símbolo de resiliência, esperança e possibilidade para muitos espectadores que compartilham suas lutas e aspirações”.

“O público consegue ver que o Davi é muito próximo do que podemos ser na vida real, com erros e acertos, pensamentos que são coerentes e outros nem tanto. A reatividade e a forma impulsiva e visceral de lidar com seus problemas e seus desafetos o aproxima da audiência, que já se compadeceu da história difícil de vida e de suas superações, além de torcer pelos sonhos que Davi poderá realizar por meio do BBB”, afirma Ju Nogueira.

Relembre a trajetória de Davi no Big Brother Brasil

Davi chora e ameaça apertar o botão da desistência do 'BBB 24'. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Escolhido pelo público

A trajetória de Davi começou um pouco depois dos Pipocas e Camarotes da casa. O participante chegou com uma novidade da edição – o Puxadinho. A vaga do motorista de aplicativo foi uma escolha do público, que precisou votar em um homem e uma mulher. Ao lado dele, Isabelle também garantiu uma vaga no reality.

Altos e baixos

A postura do brother dentro da casa logo deu o que falar. Davi protagonizou grandes atritos no reality – destaque para a briga do “calma, calabreso” e para a ocasião em que Rodriguinho e Vinicius ameaçaram agredir o participante.

Publicidade

Logo no início do programa, porém, o motorista de aplicativo teve uma fala contraditória. Após ser escolhido para um paredão, Davi se envolveu em uma briga em que repetia “ser homem” e não ser criado como “veado”. Isso dividiu o público, com alguns acusando o brother de homofobia e outros afirmando que a expressão é comum em Salvador, onde vive o participante.

Rivalidade com Wanessa e Yasmin

Davi acumulou diversas rivalidades ao longo do programa, mas nenhuma foi tão expressiva quanto a que manteve com Wanessa Camargo e, depois, com Yasmin Brunet. A cantora chegou a ser criticada por limitar, na maioria do tempo, sua pauta do programa em torno do brother.

Um dos últimos assuntos que tomaram conta do programa foi a ocasião em que o motorista de aplicativo chamou Yasmin de “inútil”. A modelo se revoltou com o brother: “Não vou ser subterrânea como ele, não vou entrar no joguinho dele. [...] Ele é desumano”.

Aliança com Isabelle

A trajetória de Davi também se destacou com uma forte amizade com Isabelle. Os dois já protagonizaram momentos de altos e baixos, mas permanecem unidos no reality. A sister, até mesmo, chegou a receber diversas declarações do motorista de aplicativo, que já revelou que sente “ciúmes” com a aproximação dela com Matteus e disse sentir um “amor de amizade” forte pela dançarina. A mulher de Davi comentou a relação do marido com Isabelle.

Davi e Isabelle durante o discurso de eliminação Foto: Reprodução de vídeo/ @bbb via X

Ameaça de desistência

No início de fevereiro, Davi chegou a ameaçar desistir do programa. “Eu não aguento mais. As pessoas aqui só sabem julgar, só sabem ver o lado ruim. [...] Meu emocional está abalado e está me causando danos físicos”, comentou o motorista de aplicativo em conversa com Isabelle.

O brother, porém, foi interrompido após ser chamado no confessionário e receber conselhos da produção do programa. Um áudio da conversa “vazou” para os telespectadores e internautas apontaram terem ouvido a voz de Boninho conversando com o motorista.

“Tudo o que você ganhou na casa, você perde. Está difícil o quê? Você já sabia que isso aqui era um jogo. Você tem amigos e desafetos, todo mundo tem isso na vida”, disse a voz misteriosa.

Publicidade

Davi acusa Wanessa de agressão e ela é expulsa

No início do mês, Davi acusou Wanessa Camargo de agressão. O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado pela artista após uma festa. A cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu estou bem louca”.

A postura de denunciar Wanessa chegou a causar críticas entre os participantes do reality. “Ele é muito malicioso. Vamos engolir tudo o que a gente está sentindo e tratar ele super bem. Porque o que ele quer é ser excluído, ser a vítima”, declarou Yasmin Brunet na ocasião.

Reação de Wanessa Camargo no confessionário após descobrir que foi expulsa do BBB 24 por conta de agressão a Davi Foto: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo

Participante com maior número de seguidores

Também no início de março, Davi se tornou o participante do BBB 24 com o maior número de seguidores. Naquele momento, ele ultrapassou Yasmin Brunet e atingiu 6,6 milhões de seguidores apenas no Instagram. Atualmente, o motorista de aplicativo está perto de atingir a marca de 8 milhões de seguidores.

Discussão generalizada com roupas jogadas na piscina

Uma das brigas mais marcantes da edição ocorreu em 11 de março, e envolveu Davi. A confusão se iniciou durante o Sincerão, quando Yasmin Brunet escolheu o participante como o “lobo mau”. O motorista de aplicativo, que acompanhava a dinâmica na sala, reclamou da escolha, e Leidy Elin logo se envolveu no assunto.

A dinâmica deu início a uma briga generalizada e, no meio da noite, Leidy chegou a jogar as roupas de Davi na piscina da casa. Ele, que assistiu ao ato em silêncio e com o sorriso no rosto, afirmou estar sendo provocado e disse que iria revidar: “Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior”, disse. Davi foi chamado pela produção, e desistiu.

Paredões

Até o momento, Davi participou de cinco Paredões no programa: no 2º, 3º, 8º, 11º, e, agora, no 14º, cujo resultado vai ao ar na edição de terça-feira, 26. O brother foi emparedado três vezes via dinâmica de indicações; uma vez por atender o Big Fone; e uma vez por votação da casa.