Silvio Santos, de 93 anos, morreu neste sábado, 17, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo informou o hospital Albert Einstein, onde ele estava internado. Ele deixa a esposa Iris Abravanel, de 76 anos, 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos.

Do primeiro casamento, com Maria Aparecida Vieira, nasceram Cintia Abravanel e Silvia Abravanel - Silvia foi adotada pelo casal com poucos dias de vida.

Silvio Santos em família Foto: Reprodução/Instagram

A primeira esposa do apresentador morreu em 1977 por complicações de um câncer de estômago. Anos depois, no segundo casamento, com Iris, nasceram Daniela Beyruti, Patrícia, Rebeca e Renata. Com o casamento das filhas, a família de Silvio Santos cresceu. As duas filhas mais velhas deram os primeiros netos ao apresentador. Cintia é mãe de Ligia, Tiago Abravanel e Vivian. Silvia teve Luana e Amanda.

As mais novas, aos poucos, também aumentaram a família. Daniela teve Gabriel, Manuela e Lucas. Patrícia teve Pedro, Jane e Senor; Renata teve Nina e André. Rebeca foi a única filha de Silvio a ter somente um filho, o caçula Benjamin.

Silvio também teve quatro bisnetos: Miguel e Davi, filhos de Ligia; e Matheus e Luisa, filhos de Vivian.