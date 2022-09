Netflix divulga produções nacionais que serão gravadas ainda em 2022; confira

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 5, que diversas produções nacionais desenvolvidas pela empresa já estão em gravação ou começarão a serem filmadas até o final de 2022.

De acordo com comunicado, continuações de séries já conhecidas pelo público estão encaminhadas. A quarta temporada de Sintonia e o segundo ano de De Volta aos 15 já estão sendo preparadas, assim como a segunda temporada da sitcom A Sogra Que Te Pariu.

A sequência do filme de romance Ricos de Amor, lançado em 2020 na plataforma, também já está em produção, além da terceira temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil.

Já os conteúdos inéditos incluem duas produções protagonizadas por Leandro Hassum: a série B.O., na qual o ator vive um delegado atrapalhado que é transferido do interior para o Rio de Janeiro, e o filme Meu Cunhado é um Vampiro, em que ele contracena com Rômulo Arantes Neto.

O ator Leandro Hassum é protagonista de duas novas produções nacionais da Netflix. Foto: Rean Oliveira/Netflix

Além disso, a Netflix também anunciou a série de ação sobre investigação criminal DNA do Crime e o especial de comédia Whindersson Nunes: Isso não é um culto, que já foi gravado na cidade do Porto, em Portugal.

Também tiveram início as gravações da minissérie sobre a Chacina da Candelária, anunciada em abril. A produção vai mostrar as 36 horas anteriores à chacina a partir do ponto de vista de quatro crianças moradoras das ruas do Rio.

Continua após a publicidade

Segundo a plataforma de streaming, a Netflix está investindo cinco milhões de reais em programas de desenvolvimento de profissionais do mercado audiovisual, como parte do investimento na indústria local.

“Queremos que nossos parceiros de criação e produção tenham a melhor experiência ao trabalhar conosco para que possamos levar histórias incríveis para o público brasileiro”, afirma Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais