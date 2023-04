Nicki Minaj será super-heroína em série gratuita da Amazon

Nicki Minaj está investindo além da música e será estrela de uma nova série da Amazon. Segundo informações do Deadline, ela irá estrelar a animação Lady Danger, uma super-heroína baseada nos quadrinhos da editora Dark Horse.

A artista também assina a produção executiva da trama, em parceria com rapper 50 Cent, com selo G-Unit Film & TV. A novidade, ainda sem data de estreia divulgada, estará presente no catálogo da Amazon Freevee, um serviço gratuito da plataforma de streaming, não disponível no Brasil.

A artista Nicki Minaj Foto: Evan Agostini/Invision/AP - 20/08/2018

Escrita por Carlton Jordan e Crystle Roberson, a série se passará no ano de 2075. Na trama, uma agente de campo do governo, deixada como morta por descobrir um segredo perigoso, ressuscita como Lady Danger. A assassina afrofuturista esconde sua verdadeira identidade para defender a Terra na luta contra vilões.

A artista ainda não deu detalhes sobre a produção. Contudo, confirmou a informação ao compartilhar a notícia do tabloide em seu story do Instagram na noite da última quarta-feira, 12.