Na última festa do reality show Big Brother Brasil, na madrugada desta quinta-feira, 1, Davi soltou, durante discussão com Lucas e Mc Bin Laden, a frase “Você é fofoqueiro. Vai lá, calabreso”. Os brothers ficaram confusos com a expressão, e Davi explicou que “é uma resenha lá em Salvador”. Dentro do programa, alguns participantes pensaram que Davi estava sendo gordofóbico ao utilizar a expressão, que na verdade é apenas um apelido utilizado durante as pegadinhas do humorista Toninho Tornado, que fez sucesso em 2023, gerando variações, e foi utilizada por diversas celebridades.

Gíria 'Calabreso', de Toninho Tornado, volta a viralizar por conta de discussão de Davi com Lucas no BBB Foto: Reprodução / Globoplay; Reprodução / Instagram @toninhotornado

Afinal, o que significa ‘calabreso’?

A expressão foi utilizada durante pegadinha de Toninho Tornado para seu canal do YouTube. No vídeo, ele discute com pessoas na rua, chamando-as de apelidos, como “delício”, “borboleto”, “mortadelo”. “Calabreso” está entre uma das expressões, que foi utilizada durante a pegadinha como “um apelido carinhoso”, justifica o comediante.

Quem é Toninho Tornado?

PUBLICIDADE Nascido em Belo Horizonte, Toninho se mudou muito jovem para a periferia de São Paulo, no Jardim Peri. Ele conta, em entrevista ao podcast Podpah, que sua inspiração era Mussum, e que tentou fazer comédia por 27 anos. O humorista foi descoberto em Osasco com reportagem feita pela RedeTv, e acabou entrando na televisão em 2013. A ideia das gírias surgiu quando ainda era bombeiro, em discussão com amigo, quando utilizou a expressão “Delício”, em 1998. Toninho conta que guardou a expressão desde aquela época, “Vou levar isso para a televisão”. Ainda em entrevista ao Podpah, ele expressa gratidão pelo sucesso que conquistou, e revela que é muito contatado por jogadores de futebol. O humorista falou ainda sobre as expressões que pretende usar nas próximas pegadinhas: “caldo-de-cano”, “salado de fruto”, “sapopembo” e “biblioteco”.

